Euskadi, a la cola en Lectura en el informe Pisa, solo por delante de Ceuta y Melilla

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Los alumnos vascos retroceden en todas las competencias aunque se sitúan por encima de la media en Matemáticas

MADRID/BILBAO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Euskadi se sitúa a la cola entre las Comunidades Autónoma del Estado en la valoración de Comprensión Lectora del Informe PISA, con 419 puntos, solo por delante de Ceuta y Melilla. Los alumnos vascos de 15 años retroceden en todas las competencias respecto al informe de 2022, aunque se sitúan por encima de la media en Matemáticas.

Según la edición 2025 del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias, en el indicador de Matemáticas, el País Vasco obtiene 460 puntos, frente a los 482 de 2022, en Ciencias de 459, una cifra muy inferior a los 480 puntos de tres años, y en Comprensión Lectora desciende de 466 a 459 puntos.

En general, los alumnos españoles han obtenido su peor resultado de la historia del que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de Educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020. Según los resultados del último Informe PISA, recogido por Europa Press, los alumnos españoles están medio año escolar por detrás de la media de la OCDE en Lectura.

Por comunidades autónomas, los mejores resultados de España en Lectura se han obtenido en Asturias (471 puntos), seguido de la Comunidad de Madrid (469), Castilla y León (466), Cantabria (461), Castilla-La Mancha (461), La Rioja (461) y Aragón (461), todos ellos por encima de la media de la UE (459). Galicia, con 454 puntos, está por encima de la media de España (451) pero no de la UE, y Extremadura (451) iguala la media española.

Por debajo de la media del Estado en Lectura se encuentran la Región de Murcia (448), Canarias (445), Andalucía (441), Islas Baleares (441), Navarra (441), Comunidad Valenciana (424), País Vasco (419), Ceuta (397) y Melilla (379). Cataluña, excluida de los informes internacionales por su alto porcentaje de exclusiones, ha obtenido 473 puntos.

En Matemáticas, los mejores resultados se han conseguido en la Comunidad de Madrid (477 puntos), seguido de Castilla y León (472), Cantabria (470), Asturias (469) y Galicia (466), todas ellas por encima del promedio de la OCDE y del total de la UE (463).

También se encuentran por encima de la media de España en Matemáticas (457 puntos) los alumnos de Castilla-La Mancha (462), La Rioja (462), Aragón (462), Navarra (462) y País Vasco (460), mientras que por debajo de la media nacional están los estudiantes de Extremadura (454), Baleares (449), Murcia (447), Canarias (442), Andalucía (442), Comunidad Valenciana (435), Ceuta (405) y Melilla (395). Por su parte, Cataluña ha obtenido 474 puntos en esta materia.

En Ciencias, los alumnos que han obtenido la puntuación más alta de España han sido los de la Comunidad de Madrid (495 puntos). Por encima de la media de la OCDE (482), de la UE (481) y de España (477) también se encuentra Castilla y León (493), Asturias (492), Cantabria (490), Galicia (486), Castilla-La Mancha (485), La Rioja (484) y Aragón (482).

Por debajo de la puntuación media en Ciencias, están Extremadura (473), Navarra (472), Baleares (471), Murcia (470), Canarias (469), Andalucía (462), País Vasco (459), Comunidad Valenciana (450), Ceuta (420) y Melilla (405). Por su parte, Cataluña ha obtenido una puntuación de 502.

En resolución computacional de problemas, la Comunidad de Madrid, con 515 puntos, lidera la tabla, seguida de Asturias (512), Cantabria (510), Castilla y León (509), Aragón (506), Galicia (505), Castilla-La Mancha (503), La Rioja (500) y Navarra (500).

Por debajo de la media estatal en resolución computacional de problemas se encuentran el País Vasco (498), Islas Baleares (497), Extremadura (494), Canarias (488), Murcia (485), Andalucía (483), Comunidad Valenciana (474), Ceuta (440) y Melilla (416). Por su parte, Cataluña, excluida del informe internacional por ato porcentaje de alumnado excluido en la prueba, ha obtenido 523 puntos.

El estudio incluye el rendimiento medio estimado en las competencias de ciencias ambientale de las Comunidades y ciudades autónomas del país, con una media para España de 477 puntos frente a los 479 de la UE y los 480 de la OCDE.

Por Comunidades Autónomas, se sitúan por encima de la media Asturias (495), Comunidad de Madrid (493), Castilla y León (492), Cantabria (492) Castilla-La Mancha (485), La Rioja (483), Aragón (483) y Galicia (482).

Por debajo de la media figuran Extremadura (473), Navarra (472), Región de Murcia (472), Canarias (472), Baleares (471), Andalucía (464), País Vasco (459), Comunidad Valenciana (448), Ceuta (421) y Melilla (407).

DATOS ESTATALES

El estudio revela que España ha sacado 451 puntos en Lectura, lo que supone 10 puntos menos que su anterior peor resultado histórico, que fue en el año 2006 con 461 puntos y 23 puntos menos que en 2022, cuando obtuvo 474 puntos.

En Lectura, los estudiantes de España, con 451 puntos, están 8 puntos por debajo de la media de la Unión Europea (459 puntos) y tienen 10 puntos menos que el promedio de la OCDE (461 puntos). Los españoles han descendido un total de 45 puntos en Lectura entre 2015 y 2025.

Los alumnos españoles ya obtuvieron su peor resultado de la historia en Matemáticas en el anterior informe PISA, el de 2022, en el que la puntuación fue de 473, resultado que en 2025 ha caído hasta los 457 puntos, lo que supone 16 puntos menos.

En esta materia, la puntuación de España (457) está 6 puntos por debajo tanto del promedio de los países de la OCDE y del total de la Unión Europea, que en ambos casos ha sido de 463 puntos. España ha descendido casi 30 puntos en Matemáticas desde 2015 y se aleja del promedio de la OCDE, que está moderando su descenso.

En Ciencias los resultados de España en 2025 tampoco han sido buenos, ya que los estudiantes han sido evaluados con 477 puntos, lo que supone 8 puntos menos que en el Informe PISA 2022, cuando obtuvieron 485 puntos, y 6 puntos menos que en el Informe de 2018, en el que los españoles obtuvieron su resultado más bajo en Ciencias hasta esta edición con 483 puntos.

Los alumnos españoles también se encuentran por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea en competencia científica. En concreto, están 4 puntos por debajo del total de la UE y 5 puntos del promedio de la OCDE. Desde el año 2015, España ha descendido 16 puntos en Ciencias y ha ampliado la distancia con la OCDE.

Por otro lado, el Informe PISA 2025 revela que España se aproxima al promedio de la OCDE en resolución computacional de problemas. Así, los alumnos españoles han obtenido una puntuación de 499 en este área, lo que supone 1 punto más que el promedio de la OCDE (499) y 4 puntos más que el total de la Unión Europea (495).

En esta edición, la novena en la que se evalúa a los alumnos españoles, han participado en el estudio principal 956 centros educativos y casi 30.000 estudiantes, en una muestra representativa de la población total del alumnado de 15-16 años en todas las comunidades y ciudades autónomas.

TENDENCIA DECRECIENTE EN LOS RESULTADOS A NIVEL INTERNACIONAL

A nivel internacional, los resultados de PISA también tienen una tendencia decreciente, la más fuerte en Lectura, seguida de Matemáticas y Ciencias.

La media de la OCDE se sitúa en 486 puntos en Ciencias, frente a los 491 de 2022; de 466 en Lectura, frente a los 482 de 2022; y de 469 en Matemáticas, frente a los 480 de 2022.