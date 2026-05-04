Euskadi contabiliza 13.297 nacimientos en 2025, un 2,8% más que el año anterior

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BILBAO 4 May. (EUROPA PRESS) -

Euskadi contabilizó en 2025 un total de 13.297 nacimientos, lo que supone un aumento de 360 nacimientos respecto a los datos de 2024, un 2,8% más, según el balance provisional publicado este lunes por Eustat.

Este ascenso se produjo en los tres territorios históricos. Así, en Álava, con 2.157 nacimientos, aumentaron un 3% (63 nacimientos más); en Bizkaia, con 6.593 nacimientos, el aumento fue del 2,7% (172 nacimientos más); y en Gipuzkoa, con 4.547, el aumento se situó en el 2,8% (125 nacimientos más).

En el cuarto trimestre de 2025, el número de nacimientos de Euskadi fue de 3.438, cifra superior en un 6,1% a la registrada en el mismo período del año anterior. En el acumulado anual se observa un aumento del 2,8%.

Por territorios históricos, se dio un aumento interanual en los tres territorios, en Álava del 4,3%, en Bizkaia del 4,6% y en Gipuzkoa del 9,4%. En cifras absolutas, en Álava nacieron 562 niñas y niños, 1.704 en Bizkaia y 1.172 en Gipuzkoa. Por sexos, nacieron 1.796 niños y 1.642 niñas en Euskadi.

Durante el cuarto trimestre del año 2025, los nacimientos fuera del matrimonio supusieron el 49,8% del total, porcentaje inferior al 50,4% registrado en el mismo trimestre de 2024. En Bizkaia este porcentaje de madres no casadas fue del 53%, en Álava del 51,1% y en Gipuzkoa del 44,5%.

Según el orden de nacimiento, más de la mitad, 1.738 (50,6%), fueron primeros hijos o hijas en el cuarto trimestre de 2025, mientras que otros 1.208 niñas y niños (35,1%) llegaron a familias en las que ya había otro hijo o hija y el porcentaje de nacimientos de orden tercero o posterior se situó en el 14,3%. En el mismo periodo de 2024 este último porcentaje fue del 13,8%.

En la distribución de los nacimientos según la edad de la madre, el grupo con más nacimientos fue el de 35 a 39 años (35,2%), junto con el de 30 a 34 años (32,4%), con lo que el 67,6% de los alumbramientos correspondieron a mujeres en la treintena.

Presentaron porcentajes inferiores el grupo de 25 a 29 años (13,9%) y el grupo de madres con 40 años o más (11,5%). Por último, el de menores de 25 años representó el 7%. Entre las madres solteras, hubo un mayor porcentaje de menores de 25 años, un 10%.

En el 26,8% de los nacimientos de Euskadi durante octubre, noviembre y diciembre del año 2025, la madre era de nacionalidad extranjera. En el mismo periodo de 2024 este porcentaje fue del 29,4%. Por territorios históricos, en Álava alcanzó el 30,2%, el 25,3% en Bizkaia y el 27,2% en Gipuzkoa.