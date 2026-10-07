Euskadi contabilizó 58.554 inmigraciones en 2025, un 0,7% menos que en 2024, y 38.069 emigraciones, un 0,1% menos

Archivo - Gente en la calle en Barakaldo (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskadi contabilizó en 2025 un total de 58.554 inmigraciones, frente a las 58.977 registradas en 2024, lo que supone una disminución del 0,7%, mientras que el número de emigraciones descendió un 0,1%, al pasar de 38.107 en 2024 a 38.069 en 2025. Como consecuencia de estos movimientos, el saldo migratorio fue positivo y se situó en 20.485 personas, cifra un 1,8% inferior a la obtenida en 2024 (20.870 personas), según datos elaborados por Eustat.

El saldo migratorio fue más elevado en el segundo semestre del año que en el primero. Entre enero y junio fue positivo en 8.961 personas, mientras que entre julio y diciembre ascendió a 11.524 personas.

Por territorios históricos, Bizkaia registró el saldo migratorio más elevado, con 11.818 personas, resultado de 31.051 inmigraciones frente a 19.233 emigraciones, lo que supone un ligero descenso del 0,2% respecto a 2024.

En Gipuzkoa, el saldo también fue positivo, en 5.551 personas, derivado de 17.793 llegadas y 12.242 salidas, registrando un aumento respecto al año anterior del 1,4%.

Por su parte, Álava contabilizó un saldo migratorio positivo de 3.116 personas, al registrar 9.710 inmigraciones y 6.594 emigraciones, si bien experimentó un descenso del 12,2% en comparación con 2024.

En cuanto a las capitales, las tres registraron saldos migratorios positivos. Bilbao presentó un saldo migratorio externo de 5.385 personas, Vitoria-Gasteiz alcanzó un saldo positivo de 2.428 personas y San Sebastián contabilizó un saldo externo positivo de 1.919 personas.

SALDO MIGRATORIO CON EL EXTRANJERO

El saldo migratorio de la Comunidad Autónoma Vasca con el resto de las comunidades autónomas fue positivo en 1.366 personas en 2025, aunque un 20% inferior al registrado en 2024 (1.708 personas). Por su parte, el saldo migratorio con el extranjero fue positivo en 19.119 personas, cifra ligeramente inferior a la de 2024 (-0,2%).

Si se tienen en cuenta los movimientos migratorios en relación con las distintas comunidades autónomas, Euskadi mantuvo un saldo migratorio positivo con 11 de ellas, mientras que con las otras 6 el saldo resultó negativo. El total de emigraciones hacia otras comunidades autónomas ascendió a 20.023.

Castilla y León, Madrid, Cantabria, Cataluña y Andalucía fueron, por este orden, las comunidades autónomas que recibieron un mayor número de emigraciones procedentes de Euskadi. Entre las cinco concentraron el 56,6% del total.

El total de inmigraciones procedentes de otras comunidades autónomas fue de 21.389. Madrid, Castilla y León, Cataluña, Andalucía y Cantabria fueron también las principales procedencias de las inmigraciones hacia Euskadi. Entre las cinco concentraron el 58,9% del total.

La Comunidad de Madrid obtuvo el mayor saldo migratorio con la Comunidad Autónoma Vasca (611 personas más), en contraste con Castilla y León, que registró el saldo negativo más acusado (390 personas menos).

EDAD MEDIA Y SEXO

La edad media de las personas inmigrantes se incrementó desde los 33,3 años en 2024 hasta los 33,7 en 2025, mientras que la de las personas emigrantes disminuyó desde los 37,4 a los 37,3 años en el mismo periodo.

Las personas de 20 a 39 años realizaron el 51,2% de las inmigraciones y el 48,1% de las emigraciones. Los grupos de edad más frecuentes fueron el de 25-29 años, que supone el 15,5% de las inmigraciones y el 14,7% de las emigraciones, y el de 30-34 años, que incluye el 13,4% de las inmigraciones y el 13,0% de las emigraciones.

En cuanto al sexo, los hombres representaron el 54,0% de las inmigraciones y el 54,8% de las emigraciones, mientras que las mujeres supusieron el 46,0% y el 45,2%, respectivamente.

Las inmigraciones de personas de nacionalidad extranjera fueron 41.439 en el año 2025, un 70,8% del total de las inmigraciones. Las nacionalidades más numerosas fueron la colombiana, la marroquí y la venezolana. De ellas, 33.484 vinieron directamente desde un país extranjero (80,8%) y el resto, 7.955 (19,2%), vinieron desde otra comunidad autónoma, principalmente desde Madrid, Cataluña y Andalucía.

Las emigraciones de personas de nacionalidad extranjera ascendieron a 19.172, lo que supuso el 50,4% del total de las emigraciones, siendo sus nacionalidades más frecuentes la colombiana, la marroquí y la rumana. De ellas, 12.923 tuvieron como destino un país extranjero (67,4%) y el resto, 6.249 emigraciones (32,6%), se dirigió a otra comunidad autónoma, principalmente a Madrid, Cataluña y Castilla y León.

Como resultado, el saldo migratorio de las personas extranjeras fue positivo en 22.267 personas en 2025, frente a las 22.496 de 2024, lo que supone un 1,0% menos que el año anterior.

EL 60,4% DENTRO DE EUSKADI

En el año 2025 se contabilizaron 243.950 cambios de residencia habitual en Euskadi. De ellos, 90.425 fueron cambios de domicilio dentro del mismo municipio. La movilidad intracomunitaria, es decir, la que tiene como origen y destino los distintos municipios de la Comunidad Autónoma Vasca ascendió a 56.902 movimientos. El resto de los movimientos se completan con las ya analizadas inmigraciones (58.554) y emigraciones (38.069). Como consecuencia, la movilidad residencial afectó al 11,0 % de la población vasca en 2025.

Asimismo, los movimientos realizados íntegramente dentro de Euskadi supusieron el 60,4% del total y el 39,6% restante correspondió a movimientos con origen o destino fuera de la comunidad.