Euskadi contará este año con cuatro nuevas plazas fiscales y otras 17 plazas de jueces

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BILBAO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Euskadi contará este año con cuatro nuevas plazas fiscales, lo que supondrá un incremento del 4% de su plantilla actual, y también con otras 17 plazas de jueces, la mayor ampliación hasta ahora, para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos judiciales como las audiencias provinciales o el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), según ha informado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El ministro Félix Bolaños ha anunciado este lunes la propuesta de distribución territorial de las 200 nuevas plazas fiscales que el Gobierno creará y convocará este 2026.

Tal como ha explicado el Ministerio, se trata de la mayor creación de plazas fiscales de la historia y supondrá un incremento de la plantilla actual del Ministerio Fiscal del 7,13%, al pasar de 2.804 plazas a 3.004.

En una comparecencia junto a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, Bolaños ha subrayado que se crearán plazas fiscales en todas las comunidades autónomas y órganos centrales, y que la propuesta se ha elaborado teniendo en cuenta tanto la carga de trabajo como el dimensionamiento actual de las plantillas. De estas 200 nuevas plazas, cuatro serán en el País Vasco.

El ministro ha destacado que esta creación "récord" de plazas fiscales se suma a la también "histórica" constitución de plazas judiciales, 500 este 2026, que supondrá un incremento del 8,5% de la planta judicial. En Euskadi, en concreto, se crearán 17 plazas de jueces para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales o el Tribunal Superior de Justicia. Se trata de la mayor ampliación de la planta judicial en la historia de la Comunidad Autónoma Vasca.

INVERSIÓN

En total, el Ministerio invertirá más de 22,5 millones de euros en crear estas 200 plazas de fiscales para mejorar y agilizar el Servicio Público de Justicia. Se trata, según ha destacado, de "un hito más de la mayor transformación de la Justicia en décadas".

Además, ha apuntado que esto es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un modelo organizativo "más moderno y eficiente".

En este sentido, ha precisado que, si crear un antiguo juzgado unipersonal tenía un coste aproximado de 500.000 euros, con los tribunales de instancia se pueden crear plazas judiciales gastando cinco veces menos.