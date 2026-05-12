Euskadi continúa sin casos aunque mantiene activo el Consejo de Enfermedades Infeccionas

Pasajeros evacuados del crucero MV Hondius fondeado cerca del puerto de Granadilla suben a los autocares de la UME - Europa Press Canarias - Europa Press

VITORIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Euskadi continúa sin registrar ningún caso de hantavirus en su territorio, aunque mantiene activo el Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas para hacer seguimiento de la situación.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Gobierno vasco, Martía Ubarretxena, ha asegurado que el consejero de Salud, Alberto Martínez, ha informado al resto de consejeros de que "afortunadamente no hay novedades". "Seguimos sin ningún caso en Euskadi", ha apuntado.

Ubarretxena ha recordado que el primer dictamen técnico elaborado por el Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosa concluyó que "el riesgo" en el País Vasco "es muy bajo".

No obstante, ha puntualizado que el Gobierno Vasco "mantiene activo" el Consejo para "seguir haciendo el seguimiento y monitorizando la situación".

También ha recordado que Osakidetza dispone de la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de alto nivel del Hospital Universitario Donostia, "una de las siete que hay en todo el estado y que está preparada por si fuera necesario actuar".