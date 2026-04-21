Euskadi destina 98,6 euros anuales por hectárea a la gestión de la red 'Natura 2000', un 33% más que la media europea

Jauregi (en el centro de la imagen) ha comparecido ante la Comisión de Industria - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las administraciones públicas de Euskadi destinan una media de 98,6 euros anuales por hectárea a la gestión de la red 'Natura 2000' del País Vasco, lo que representa un tercio más que la media europea, que es de 63,2 euros, según ha informado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi.

Jauregi ha comparecido este martes ante la Comisión de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad para informar, a petición de EH Bildu, sobre el desarrollo del Reglamento de Restauración de la Naturaleza.

En su intervención, el consejero ha subrayado que el Gobierno Vasco "está haciendo los deberes" y que Euskadi "siempre ha sido pionera a nivel estatal" en materia de protección medioambiental.

"No vamos por detrás, nos gusta ir por delante y eso no es ninguna novedad", ha afirmado Mikel Jauregi, que ha añadido que las instituciones vascas trabajan en este sentido desde hace "muchos años". En esta línea, ha explicado que "el trabajo diario de este gobierno es combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad".

El consejero ha destacado que "hace tiempo que Euskadi trabaja para restaurar la naturaleza, antes incluso de que se apruebe este reglamento en Europa". En todo caso, ha explicado que el Ejecutivo autonómico "ha estado trabajando activamente en colaboración con el Gobierno español y con Europa, facilitando información y datos y haciendo propuestas".

Ha recordado que el proceso europeo de desarrollo del reglamento "establece un proceso común", de forma que "primero hay que compartir la información fiable y después hay que evaluar los hábitats". También ha añadido que Euskadi se encuentra en la fase de planificación, si bien ya había hecho "trabajo previo" en este ámbito.

Como prueba del trabajo realizado, ha destacado que el Gobierno Vasco destinará hasta 2029 --teniendo en cuenta lo ya aportado desde 2021-- tres millones de euros al refuerzo de las redes de seguimiento de los hábitats.

RÍOS Y CAUCES

Además, ha subrayado los avances logrados en la normalización de medidas de conservación y restauración, así como la participación en proyectos de restauración de humedales. A su vez, ha indicado que la Agencia Vasca de Agua destina cada año 4,5 millones de euros a la restauración y naturalización de ríos y cauces.

Jauregi también ha puesto de manifiesto que las administraciones públicas de Euskadi destinan una media de 98,6 euros anuales por hectárea a la gestión de la red 'Natura 2000' del País Vasco, lo que representa un tercio más que la media europea, que es de 63,2 euros.