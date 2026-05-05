Euskadi gana 2.457 afiliados a la Seguridad Social en abril y se sitúa en 1.035.867 cotizantes

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BILBAO 5 May. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de abril 1.035.867 afiliados a la Seguridad Social, 2.457 más que el mes anterior (+0,24%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma Vasca se ha incrementado en 11.027 trabajadores respecto a abril de 2025, un 1,08% más.

En el conjunto del Estado, la Seguridad Social ha registrado un incremento de la afiliación del 1,02% en términos mensuales en abril, con 223.685 afiliados más, mientras que ha anotado un crecimiento del 2,40% en la variación interanual, lo que supone 517.192 cotizantes más, con lo que alcanza los 22.105.831 afiliados.

(Habrá ampliación)