Euskadi impulsa con su ordenador cuántico una investigación para acelerar la búsqueda de fármacos contra el alzheimer

El equipo encargado del proyecto está poniendo a punto algoritmos cuánticos específicos para identificar dianas terapéuticas - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud lidera el primer proyecto de investigación del Gobierno Vasco que utilizará el ordenador cuántico de Euskadi, una iniciativa en salud que busca "revolucionar" la lucha contra el alzheimer, identificando nuevas dianas terapéuticas, claves en el desarrollo de futuros fármacos para tratar esta enfermedad.

El ordenador IBM Quantum ubicado en Donostia-San Sebastián, uno de los pocos del mundo de estas características, es una infraestructura en la que el Gobierno vasco ha priorizado, entre otros fines, su aplicación directa en el ámbito de la salud, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

Este proyecto, fruto de una alianza estratégica internacional entre Basque Quantum, el Departamento de Salud, a través de su Instituto de Investigación Sanitaria Biobizkaia, Osakidetza e IBM Cleveland Clinic, es la primera iniciativa sanitaria en Euskadi que aplicará computación cuántica para identificar nuevas dianas terapéuticas, claves en el desarrollo de futuros fármacos para tratar el alzheimer.

El alzheimer es una enfermedad de gran complejidad en la que intervienen miles de genes y procesos biológicos. Analizar todas estas interacciones con los métodos informáticos tradicionales resulta extremadamente difícil. Para superar este reto, con este ordenador, el Departamento de Salud empleará algoritmos cuánticos, una tecnología emergente capaz de procesar y analizar grandes cantidades de datos biológicos con una capacidad de cálculo sin precedentes.

ALGORITMOS ESPECÍFICOS

El equipo de Biobizkaia está poniendo a punto algoritmos cuánticos específicos para identificar dianas terapéuticas y validarlas posteriormente en organoides cerebrales. Estos son pequeños modelos de tejido desarrollados en el laboratorio a partir de células de los propios pacientes, lo que permite observar en un entorno real y personalizado si los tratamientos propuestos son efectivos.

Además, la información obtenida en el laboratorio servirá para reentrenar y perfeccionar los algoritmos, creando un ciclo de mejora continua entre tecnología y biología.

El grupo de trabajo creado entre Biobizkaia y Osakidetza, con los investigadores del grupo de Neuroimagen Computacional Ibai Diez, Asier Erramuzpe, Ivan Carcamo, y Jesús M. Cortés, y Basque Quantum, explota las posibilidades de los algoritmos cuánticos en el ámbito de la salud.

Si bien esta labor ha empezado con el alzheimer, se explorará también el uso de estos algoritmos en otras enfermedades. El equipo cuenta, además, con una alianza estratégica con el grupo de cuántica en salud de IBM en la Cleveland Clinic.