Euskadi mantendrá activo el aviso por nieve debajo de 1.000 metros en el interior hasta la mañana del domingo

Archivo - Monte nevado en Bizkaia. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco mantendrá activo hasta el domingo a las 09.00 horas el aviso amarillo por nieve en el interior del territorio (Álava central, interior de Bizkaia, interior de Gipuzkoa y eje del Ebro) por posibilidad de nieve por debajo de los 1.000 metros de altitud.

Además, según ha recordado Seguridad, hasta las 21.00 horas de este sábado seguirá activo el aviso amarillo de riesgo para la navegación en las dos primeras millas. La altura de ola significante podría superar los 3,5 metros -3,7 metros registrados en el Puerto de Pasaia- y el viento noroeste con fuerza 4 a 5 originará marejada a fuerte marejada, más suave durante la segunda mitad del día.

Respecto a la cota de nieve, este sábado se situará en torno a los 1.000 metros de altura con un espesor previsto de hasta 2 centímetros. Se podrían registrar chubascos débiles a moderados, más abundantes en la vertiente cantábrica.

Durante las primeras horas del domingo la cota de nieve estará alrededor de los 1.000 metros e irá ascendiendo hasta los 1.300 - 1.500 metros durante la segunda mitad del día. Los chubascos, que seguirán siendo débiles a moderados, remitirán a lo largo de la tarde-noche.