Euskadi mantiene la alerta naranja este lunes por temperaturas extremas

BILBAO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Euskadi repite este lunes una nueva jornada con alerta naranja, después de que este domingo hubiera un intenso calor persistente, según ha informado el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Desde la una a las siete de esta tarde las temperaturas máximas podrían rondar los 38ºC en la zona de transición y los 39ºC en la zona del eje del Ebro. En la zona cantábrica, con riesgo amarillo, desde la una a las seis se podrán alcanzar los 34ºC, aunque podrían superarse estos valores puntualmente. En la zona costera habrá 29ºC.

Para ese martes, continuará la alerta naranja con temperaturas máximas de 38ºC en la zona de transición y 39ºC en la zona del eje del Ebro. En la zona cantábrica serán de 37º, mientras que en el litoral se establecerá en 32º.