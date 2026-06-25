Euskadi pasa de la fase de emergencia a la de alerta al concluir la alarma roja por temperaturas altas extremas

Altas temperaturas en Euskadi - EUROPA PRESS

BILBAO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) ha pasado este jueves de la fase de emergencia a la de alerta, previa a su desactivación, ante la finalización de la alarma roja por temperaturas altas extremas.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la salida de este "episodio excepcional" de altas temperaturas será progresiva. Aunque en los próximos días no se prevé alcanzar valores de temperatura tan altos como los vividos en días anteriores, el calor, "no siendo tan extremo, permanecerá".

Por ello, Euskadi se situará en un nivel de riesgo de alerta naranja por temperaturas altas persistentes al menos durante la jornada de hoy en toda la Comunidad Autónoma y el viernes en todas las zonas, con excepción de la zona costera.

Debido a la persistencia de altas temperaturas, el Plan de Protección Civil de Euskadi se mantiene en fase de alerta, previa a su total desactivación. Las funciones de seguimiento, evaluación y previsión continúan mediante la Mesa Técnica ubicada en el Centro de Coordinación de Emergencias SOS Deiak.