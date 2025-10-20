Euskadi y Polonia se alían en sectores estratégicos como aeroespacial, Industria 4.0, cuántica y tecnologías emergentes

El lehendakari, Imanol Pradales recibe al ministro de Hacienda y Finanzas de Polonia, Andrzej Domanski - GOBIERNO VASCO

En el marco del acuerdo, Satlantis y Creothech desarrollarán juntos satélites de próxima generación y prevén lanzar el primero en 2026

BILBAO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskadi y Polonia han anunciado este lunes una alianza para intensificar su colaboración en sectores estratégicos clave de alto valor añadido como Industria 4.0, automoción, aeroespacial, computación cuántica y tecnologías emergentes, energía y economía verde o biotecnología y salud.

El acuerdo ha sido suscrito este lunes en el marco del Foro Euskadi-Polonia 2025, celebrado en Bilbao que ha sido inaugurado por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad y clausurado por el lehendakari Imanol Pradales.

En el marco del encuentro, además del memorando de entendimiento firmado entre Basque Trade & Investment (BT&I) del Grupo Spri y la Agencia Polaca de Inversión y Comercio (PAIH), las empresas vasca Satlantis y la polaca Creothech han firmado una alianza para colaborar en la fabricación de satélites de observación de la Tierra de próxima generación; el primero de los cuales se prevé su lanzamiento en 2026.

El encuentro ha reunido a representantes institucionales y empresariales de ambos territorios para fortalecer las relaciones económicas e industriales y promover nuevas oportunidades de cooperación bilateral.

El foro ha contado con la presencia de una delegación polaca encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Andrzej Domanski; el presidente de la Región de West Pomerania, Olgierd Geblewicz; la embajadora de Polonia en España, Monika Krzepkowska; y el presidente de la Agencia Polaca de Inversión y Comercio (PAIH), Andrzej Dycha.

Según ha resaltado en su intervención inaugural el consejero Jauregi, Polonia "figura entre los diez primeros destinos de las exportaciones vascas, con especial presencia en los sectores de automoción, bienes de equipo y fabricación avanzada, más de 800 millones de euros en comercio durante el pasado año y alrededor de 500 empresas vascas exportan a Polonia de forma regular".

Tal y como ha recordado, en la actualidad, "40 empresas vascas están establecidas en Polonia, con 64 operaciones locales en sectores como el de la automoción, la energía, la construcción y las tecnologías avanzadas".

Esta colaboración, ha subrayado, "se mantiene equilibrada y resulta mutuamente beneficiosa, ya que Polonia aporta su dimensión, dinamismo y capacidad industrial, mientras que Euskadi aporta su especialización, tecnología y redes internacionales".

Jauregi ha destacado que Polonia y Euskadi comparten "una historia similar" ya que "tienen profundas raíces industriales y han transformado sus economías, pasando de la siderurgia y los astilleros a la fabricación avanzada, la energía y la tecnología, sin perder su identidad ni su ética de trabajo". "Somos dos socios europeos que creemos en la industria, la innovación y la cooperación como base de la prosperidad" ha concluido.

ACUERDO SATLANTIS-CREOTECH

Durante la jornada, las compañías SATLANTIS (Euskadi) y Creotech Instruments S.A. (Polonia) han subrayado su intención de reforzar la cooperación bilateral en el ámbito espacial mediante la firma del Memorando de Entendimiento (MoU) para desarrollar los satélites de observación de la Tierra de próxima generación destinados a diversos programas de la Agencia Espacial Europea y la Unión Europea.

Dichos satélites, dotados de capacidades electroópticas y térmicas de muy alta resolución, consolidarán así "la posición de ambas empresas en el mercado europeo de tecnologías espaciales avanzadas", tal y como ha subrayado el CEO de Satlantis, Juan Tomás Hernani.

Tal y como ha explicado, otro de los aspectos clave del acuerdo es el estudio, negociación y eventual constitución de una sociedad en Polonia perteneciente al grupo Satlantis, en la que Creotech (CTI) participará como socio estratégico, integrando capacidades industriales y tecnológicas de ambos países.

Tras la firma del acuerdo de colaboración, ambos directivos han subrayado la relevancia de esta alianza para impulsar la competitividad europea en el ámbito de la observación terrestre y la exploración espacial.

Durante su intervención, Jauregi ha destacado "el compromiso de Euskadi con la cooperación entre territorios industriales europeos y la importancia de mantener un diálogo institucional y empresarial que contribuya a identificar nuevas áreas de colaboración".

En palabras del consejero, "desde el Gobierno Vasco apostamos decididamente por impulsar la contribución de Euskadi en el desarrollo de la autonomía estratégica europea en línea con la nueva política industrial y de innovación de la Unión Europea".

Esto significa, ha añadido Jauregi, que "estamos construyendo nuestra capacidad para actuar de manera independiente, cuando sea necesario, en áreas claves como industria, energía y tecnología y, siempre, abiertos a cooperar con otras regiones y países del mundo".

En su opinión, los acuerdos firmados en el marco del foro "son claros ejemplos del rumbo que marcamos con el Plan Industria 2030, más industria, mejor industria y menos emisiones".

Con el fin de profundizar en este marco de colaboración, el programa de la jornada ha incluido tres mesas sectoriales simultáneas centradas en los ámbitos de energías renovables marinas y tecnologías limpias, tecnologías aeroespaciales y de doble uso, e infraestructuras inteligentes y logística verde.

Asimismo, el encuentro ha ofrecido a las empresas asistentes la oportunidad de participar en reuniones B2B y en un espacio de networking.

FIRMA MoU ENTRE BT&I Y PAIH

En cuanto al acuerdo firmado entre la Agencia Vasca de Internacionalización (Spri) y la Polish Investment and Trade Agency (PAIH), agencia pública del Grupo PFR, el Fondo Polaco de Desarrollo propiedad del Tesoro Público de Polonia, se trata de un memorando de entendimiento (MoU) para reforzar la cooperación económica y empresarial entre Euskadi y Polonia.

El acuerdo ha sido firmado por la vicepresidenta de la agencia vasca, Nagore Bonilla y el presidente de PAIH, Andrzej Dycha, y la nueva alianza promoverá "una relación estratégica y mutuamente beneficiosa en los ámbitos de la internacionalización empresarial, la promoción de inversiones y el desarrollo económico sostenible" ha resaltado el consejero vasco en la presentación.

Asimismo, el acuerdo contempla el intercambio de información y buenas prácticas, la organización de visitas institucionales y misiones empresariales, y el fomento de la cooperación entre empresas polacas y vascas en sectores estratégicos.

Con esta alianza, Basque Trade & Investment y PAIH "reafirman su compromiso con la apertura internacional, la cooperación público-privada y la innovación, pilares esenciales para impulsar el crecimiento económico y la competitividad de ambos territorios".

El memorando de entendimiento consolida un marco de colaboración que permitirá desarrollar proyectos conjuntos y fortalecer los lazos económicos y tecnológicos entre Euskadi y Polonia.