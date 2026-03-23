Euskadi registra en enero una caída del 4,5% en las exportaciones y del 6,1% en las importaciones

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BILBAO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Euskadi exportó el pasado mes de enero bienes por valor de 2.162,3 millones de euros, lo que supone un 4,5% menos que en el primer mes de 2025, mientras que las importaciones alcanzaron los 2.049 millones, un 6,1% menos, según los datos hechos públicos este lunes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

El saldo comercial de este primer mes de 2026 fue positivo, en 113,2 millones de euros, y la tasa de cobertura, que mide la relación entre exportaciones e importaciones, se situó en el 105,5%.

Las ventas al exterior registraron un descenso del 4,5% en términos interanuales al bajar su cuantía a 2.162,3 millones, frente a los 2.264 millones de enero del año pasado. Las exportaciones de productos energéticos aumentaron un 169,3% pero las de los productos no energéticos cayeron un 6,8%.

Francia (335,7 millones de euros), Alemania (317,7 millones de euros) y Reino Unido (183,7 millones de euros) fueron los tres principales destinos de las exportaciones vascas en enero.

Encabezan las partidas exportadoras los 'Turismos de menos de 10 personas' a pesar del descenso del 11,3% de descenso respecto al mismo mes de 2025. Le siguen 'Partes y accesorios de vehículos automóviles' y 'Vehículos automóviles para el transporte de mercancías', que anotaron caídas interanuales del 16,6% y 8%, respectivamente.

Por territorios, las exportaciones disminuyeron en Álava un 18,4% y en Gipuzkoa un 2,7%, mientras que las ventas al exterior en Bizkaia crecieron un 7,3%.

En el territorio alavés, se dieron descensos en sus tres principales partidas, las de 'Turismos de menos de 10 personas' (-15,9%), 'Vehículos automóviles para el transporte de mercancías' (-8%) y 'Partes y accesorios de vehículos automóviles' (-38,7%).

En el caso vizcaíno, aumentaron las exportaciones de 'Aceites refinados de petróleo' (+422,3%) y 'Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas, incluidas sus partes y componentes' (+16,7%).

Dentro de las ventas guipuzcoanas, destaca el incremento de 'Coches de viajeros, equipajes, correo, etc. para vías férreas y similares' (+112%), mientras que la partida de 'Partes y accesorios de vehículos automóviles', la de mayor cuantía, redujo sus exportaciones en un 12,4%.

IMPORTACIONES

Por lo que respecta a las importaciones, descendieron de los 2.183,28 millones en enero de 2025 a 2.049,13 millones del primer mes de este año (-6,1%), un comportamiento motivado por el retroceso de las importaciones de productos energéticos, del 34,1%, ya que las importaciones de productos no energéticos aumentaron un 2,6%.

Entre los territorios vascos, las importaciones alavesas aumentaron un 16,1% en tasa interanual, mientras que las vizcaínas y guipuzcoanas se contrajeron un 14,1% y un 10%, respectivamente.

Para el conjunto de Euskadi, las compras procedentes del exterior fueron mayoritariamente de Alemania (297,9 millones), Francia (165,4 millones) y China (159 millones).

Por partidas arancelarias, 'Polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analizadores de gases o de humos y demás instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos', la de mayor cuantía importadora, alcanzó un total de 118,4 millones.

Entre los descensos, destacan las importaciones de 'Aceites refinados de petróleo' y de 'Productos planos laminados en caliente, de hierro o acero sin alear y sin chapar o revestir > 599 mm', que se situaron en el 54,3% y el 40,2%, respectivamente.