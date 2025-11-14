Euskadi registra en octubre 104.548 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, un 6,58% más que hace un año

BILBAO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskadi registró el pasado mes de octubre un total de 104.548 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, lo que supone un aumento del 0,33% con respecto a septiembre y del 6,58% en comparación con octubre de 2024, según los datos hechos públicos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Casi la mitad de los cotizantes de otros países están registrados en Bizkaia, en concreto 51.112, que suponen un 1,05% más en términos mensuales y un 8,31% más en términos interanuales.

A su vez, otros 35.094 están afiliados en Gipuzkoa, un 0,33% más que en septiembre y un 4,53% más que hace un año. En cambio, en Álava hay 18.342 afilados extranjeros, lo que supone un 1,66% menos que el mes anterior aunque un 5,84% más que en octubre de 2024.

De los 104.548 cotizantes de otros países en Euskadi, un total de 87.576 están inscritos en el régimen general de la Seguridad Social, de los que 9.848 están afiliados como trabajadores del hogar y 1.174 como trabajadores agrarios. Además, 16.517 personas cotizan como autónomos y 456 como trabajadores del mar.

La mayoría, 82.854 trabajadores, provienen de países de fuera de la Unión Europea, entre los que destacan Colombia (12.355) y Marruecos (10.157), seguidos de Venezuela, Nicaragua, Paraguay, Honduras y China. Entre los 22.294 afiliados a la Seguridad Social de países pertenecientes a la UE, predominan los de Rumanía (10.297) y Portugal (4.182), a los que siguen Italia, Francia y Alemania.