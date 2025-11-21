Euskadi registra precipitaciones máximas de 62,6 litros/m2 en Ibai Eder y mantiene activado el aviso amarillo por nieve

BILBAO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskadi, que mantiene activado este viernes y sábado el aviso amarillo por riesgo de nieve por debajo de 1.000 metros, ha registrado en las últimas horas precipitaciones máximas de 62,6 litros/m2 en la estación meteorológica de Ibai Eder, en Azpeitia (Gipuzkoa); de 57,4 l/m2 en la de Otxandio (Bizkaia); de 53,6 l/m2 en la de Arrasate (Gipuzkoa) y de 44,6 l/m2 en la de Iurreta (Bizkaia), según ha informado el Departamento de Seguridad.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco ha dado por finalizado este viernes el aviso amarillo por precipitaciones persistentes, pero lo mantiene hasta las 24.00 horas por riesgo de nieve por debajo de los 1.000 metros.

Según las previsiones, la cota de nieve se situará en torno a los 500 metros durante la mañana, ocasionalmente 400 metros, pudiendo estar más baja en puntos de Gipuzkoa, y subirá progresivamente durante la segunda mitad hasta situarse al final en torno a 700-800 metros.

Durante la jornada de este viernes se esperan chubascos débiles a moderados, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde serán muy abundantes, tendiendo a remitir al final del día, con probabilidad de tormentas y granizo en la vertiente cantábrica durante la mañana.

Además, este sábado se volverá a activar el aviso amarillo por riesgo de nieve por debajo de 1.000 metros, desde las 00.00 hasta las 09.00 horas. La cota de nieve se situará en torno a 700-800 metros de madrugada, subiendo por encima de 1.500 metros por la tarde. Se esperan precipitaciones débiles y dispersas de madrugada, con heladas débiles en el interior, moderadas en puntos de Álava.