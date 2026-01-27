Euskadi registra rachas máximas de viento del suroeste de 156,3 km/h en Orduña y de 140,8 km/h en Matxitxako

Arbol arrancado por el viento en Barakaldo (Bizkaia) - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha dado por finalizado este martes el aviso amarillo por fuertes vientos, tras registrarse en las últimas horas rachas máximas del suroeste de 156,3 km/h en la estación meteorológica de Orduña y de 140,8 km/h en la de Matxitxako.

Además, en zonas expuestas, se han alcanzado los 130,9 km/h en la estación meteorológica de Cerroja, los 118,5 km/h en la de Untzueta, los 113,3 km/h en la de Beluntza, los 110,4 km/h en la de Oiz y los 104,4 km/h en la de Zarautz.

Por otro lado, en zonas no expuestas se han registrado rachas de viento del suroeste máximas de 108,3 km/h en la estación meteorológica de Zorrotza, de 101,6 km/h en la de Saratxo, de 97 km/h en la de Mallabia, de 94,2 km/h en la Nanclares, de 86,8 km/h en la Tobillas, de 82,5 km/h en la Igorre, de 81,5 km/h en la de Subijana, y de 80,1 km/h en la de Galindo.