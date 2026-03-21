Euskadi registra siete accidentes laborales mortales y 23 heridos graves en el primer bimestre

Archivo - Varias personas, con la pancarta que reza 'En el trabajo accidentes cero’, en Bilbao (archivo) - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Euskadi registró en los dos primeros meses del año 6.058 accidentes laborales con baja, lo que supone un descenso del 3,3% respecto al mismo periodo del pasado año. No obstante, se duplicó la mortalidad alcanzándose siete muertes (por tres en 2025), mientras se contabilizaron 23 heridos graves (27 un año antes).

Según datos de Osalan, recogidos por Europa Press, los accidentes en jornada de trabajo ascendieron a 4.968 (-4,7%) y los contabilizados 'in itinere' a 793 (-3,4%).

Del total de accidentes en jornada de trabajo, 4.943 fueron leves (-4,7%), 21 graves (-12,5%) y cuatro mortales (por los tres en 2025). Los siniestros 'in itinere' de carácter leve fueron 788 (+10,2%), hubo dos graves (tres en 2025) y tres víctimas mortales (ninguna un año antes).

El sector con más siniestralidad en jornada de trabajo entre enero y febrero fue Servicios (2.631 accidentes), seguido de la Industria (1.616 siniestros), Construcción (652 accidentados) y Agricultura, Ganadería y Pesca (69 bajas).

Por otra parte, el País Vasco contabilizó en los dos primeros meses del año 289 enfermedades profesionales nuevas que causaron baja laboral, lo que representa un ascenso del 9,9% con respecto a las contabilizadas en el mismo periodo de 2025. Los casos de enfermedades profesionales que no provocaron baja se elevaron a 360, un 3,4% más que las 348 contabilizadas en 2025.