Euskadi registró 586.625 pensiones en octubre, un 1,09% más anual, con una cuantía de 1.621 euros, un 4,08% más

Archivo - Una persona mayor transita por una zona de Vitoria - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Euskadi se situó en 586.625 en octubre, un 1,09% más que hace un año, con una cuantía media de 1.621 euros, un 4,08% más en la comparativa interanual, y por encima de la media nacional que alcanza los 1.315,51 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

De las 586.625 pensiones registradas en la Comunidad Autónoma Vasca, 84.445 son de Álava, con una pensión media de 1.645,87 euros; 197.286 son de Gipuzkoa, con una cuantía media de pensión de 1.591,38 euros; y 304.894 de Bizkaia, con una pensión media de 1.633,38 euros.

Estas cifra representan un aumento tanto del número de pensiones del 1,61% en Álava, del 1% en Gipuzkoa y del 1,01% en Bizkaia, como en la cuantía de la pensión media del 4,11% en el caso de los alaveses, del 4,13% entre los guipuzcoanos y del 4,04% entre los vizcaínos.

Además, el total de pensiones concedidas en octubre 15.728 son de orfandad, con una cuantía media de 634,91 euros; 2.281 son a favor de familiares, con 993,08 euros de pensión media; 43.107 son por incapacidad permanente, con una pensión media de 1.536,48 euros; 392668 son por jubilación, con una cuantía media de 1.839,44 euros; y 132.841 son por viudedad, con una media de 1.130,50 euros de pensión.

Por su parte, las pensiones con complementos a mínimos alcanzan las 58.499 y suponen el 14,6% en el caso de las mujeres y el 10% para los hombres.

El mayor número de pensiones con complementos a mínimos se registra en Bizkaia, con 32.805, seguida de Gipuzkoa, con 17.698, y de Álava, con 7.996.