Euskadi registró un total de 5.392 defunciones en el segundo trimestre de 2026, una más que en el año anterior

Archivo - Barakaldoko (Bizkaia) kanposantua - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

Euskadi registró 5.392 defunciones en el segundo trimestre de 2026, lo que supone una más que en el mismo periodo del año pasado. En comparación con los mismos meses del año pasado, las defunciones se redujeron un 4,8% en abril y un 1,1% en mayo, respectivamente, y aumentaron un 6,3% en junio, según datos del instituto vasco de estadística, Eustat.

Por territorios históricos, las defunciones disminuyeron un 4,8% en Álava, tras registrarse 719 defunciones, mientras que en Bizkaia aumentaron un 0,7% (2.913 defunciones) y en Gipuzkoa un 0,9% (1.760).

Por sexos, 2.702 hombres y 2.690 mujeres fallecieron en el segundo trimestre del año, un 0,9% más y un 1,9% menos, respectivamente. Entre las defunciones ocurridas en el segundo trimestre, 15 correspondieron a menores de un año (0,3%) y 110 a centenarios o más (2,0%).

Las principales causas de defunción fueron los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio, que causaron 1.510 fallecimientos (28,0%) y 1.306 (24,2%), respectivamente; entre ambas supusieron el 52,2%.

En tercer lugar se encuentran las causas relativas al sistema respiratorio, con 480 casos (8,9%); la cuarta al sistema nervioso, con 318 defunciones (5,9%); y la quinta al sistema digestivo, con 301 defunciones (5,6%).

El orden de importancia de las causas de muerte varía según el sexo, ha señalado Eustat. Entre los hombres, las primeras causas fueron los tumores (31,6%), por delante de las enfermedades del sistema circulatorio (23,9%), mientras que entre las mujeres las enfermedades del sistema circulatorio supusieron el 24,6% y los tumores el 24,3%.

Por último, el crecimiento vegetativo en Euskadi ha sido negativo en el segundo trimestre de 2026, ya que el número de defunciones ha sido superior al de nacimientos (2.143), con un saldo negativo en los tres territorios: en Bizkaia las defunciones han aumentado en 1.328 respecto a los nacimientos, en Gipuzkoa en 610 y en Álava en 205.