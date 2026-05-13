Euskadi retoma su participación en la feria 'Tuttofood' de Milán para reforzar su apertura a nuevos mercados

Stand de Euskadi en la feria 'Tuttofood' - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Euskadi retoma su participación en 'Tuttofood', una de las principales ferias agroalimentarias del ámbito internacional, que se celebra desde el lunes y hasta el 14 de mayo en Milán, con el objetivo de "abrir nuevos mercados y reforzar el posicionamiento del sector alimentario vasco en el ámbito global".

Bajo el 'stand' del Gobierno Vasco participan seis empresas representativas del tejido agroalimentario vasco: Conservas La Gaviota, Patatas San Jerónimo, Salanort, Ederpesca y Derivados, Corpa Corporación Pascual Hnos y Txogitxu S.L.. A ellas se suma la presencia de Urkabe Benetan, que acude con espacio propio en otro pabellón de la feria.

Esta presencia conjunta en 'Tuttofood' permite a Euskadi posicionarse en un nuevo escaparate internacional de alto nivel, ampliando su presencia en circuitos comerciales estratégicos y "reforzando la visibilidad de sus productos" en mercados exigentes.

"Regresamos a 'Tuttofood' con un objetivo claro: abrir nuevas puertas a nuestras empresas, diversificar mercados y seguir consolidando la imagen de Euskadi como referente internacional en alimentación de calidad", ha subrayado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

Las empresas participantes reflejan la fortaleza y diversidad del sector vasco, con propuestas que abarcan desde carnes y conservas de pescado hasta 'snacks', productos del mar y soluciones gastronómicas para el canal profesional. Todas ellas comparten una apuesta por la calidad, la trazabilidad, la innovación y la adaptación a las nuevas tendencias de consumo.

95.000 VISITANTES

'Tuttofood' se ha consolidado como una de las grandes plataformas B2B del sector agroalimentario a nivel global, con la participación de más de 5.000 empresas expositoras y cerca de 95.000 visitantes profesionales de 70 países. La presencia en este entorno permite a las empresas vascas establecer contactos comerciales, explorar oportunidades de negocio y reforzar su proyección exterior.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Departamento para acompañar al sector en su proceso de internacionalización, facilitando herramientas y espacios que permitan crecer en competitividad y consolidar nuevos destinos comerciales.

Con este retorno, Euskadi no solo amplía su presencia en ferias internacionales, sino que "refuerza su apuesta por situar el valor añadido de sus productos en el mercado global, proyectando una imagen sólida basada en la calidad, el origen y el compromiso con el territorio".