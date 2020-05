Euskadi se suma al minuto de silencio en memoria de los fallecidos, con actos en sus instituciones

BILBAO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de las instituciones vascas, de partidos políticos y de otros ámbitos, junto a ciudadanos, han recordado este mediodía con un minuto de silencio a las personas que han fallecido debido a la pandemia de covid-19 y que en Euskadi se elevan, hasta el momento, a 1.511 personas.

Euskadi se ha sumado, desde primera hora de este miércoles, al luto oficial de 10 días decretado en homenaje y recuerdo a las víctimas del coronavirus y las banderas ondean a media asta, con crespones negros, en los principales edificios institucionales --Gobierno Vasco, Parlamento, Ayuntamientos, Diputaciones, Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, Palacios de Justicia, y otros organismos oficiales--, así como algunas sedes de partidos políticos.

A mediodía, las distintas sedes de las instituciones vascas han reunido, en su exterior, a sus representantes junto a miembros de partidos políticos, de sindicatos y de otros ámbitos, a los que también se han sumado ciudadanos, para recordar a las víctimas con un minuto de silencio.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha encabezado la concentración que ha tenido lugar en la sede de Lehendakaritza, en la que ha estado acompañado de varios de sus consejeros, así como de los diputados generales de los tres territorios, Ramiro González, Unai Rementeria y Markel Olano.

El Parlamento Vasco también se ha sumado al minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del covid-19, en el que han participado miembros de la Diputación Permanente, encabezados por la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria. El acto se ha desarrollado frente a la escultura Gauerdiko Iparrorratza-Brújula de Medianoche, donde se mantendrá encendido el pebetero en recuerdo a todos los fallecidos por coronavirus.

Las Juntas Generales de los tres territorios vascos han acogido, de igual modo, actos de recuerdo. En Álava, la Cámara ha detenido su sesión plenaria para guardar cinco minutos de silencio en la escalinata de acceso a la Casa Palacio de la Provincia.

En el exterior de las Juntas de Gipuzkoa se ha guardado un minuto de silencio con participación de representantes de los grupos junteros y trabajadores de la Cámara foral, encabezados por su presidente, Xabier Ezeizabarrena. Por su parte, los junteros vizcaínos se han concentrado ante la sede de la Cámara en Bilbao, encabezados por la presidenta, Ana Otadui.

También se ha recordado a las víctimas de la pandemia ante los ayuntamientos de Euskadi, a los que la Asociación de Municipios

Vascos-Eudel, había invitado a adherirse a este minuto de silencio.

En el caso de las capitales, Bilbao ha reunido en las escalinatas del Consistorio al alcalde, Juan Mari Aburto, y a corporativos de todos los grupos políticos municipales, a los que se han sumado el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y la presidenta del BBB, Itxaso Atutxa.

En las escalinatas del Ayuntamiento de San Sebastián se han concentrado de manera conjunta representantes de la corporación municipal, con el alcalde, Eneko Goia, a la cabeza, y de la Diputación, entre ellos, los diputados forales Imanol Lasa, Ainhoa Aizpuru, Harkaitz Millán o José Ignacio Asensio.

En Vitoria, la corporación municipal, encabezada por el alcalde, Gorka Urtaran, ha guardado un minuto de silencio junto a la fachada de la Casa Consistorial.

También han recordado a los fallecidos por el covid-19 ante la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, donde han estado presentes el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, y el subdelegado en Bizkaia, Vicente Reyes, así como con la secretaria general del

PSE-EE, Idoia Mendia, el coportavoz de Equo Berdeak, José Ramón Becerra, o los secretarios generales en Euskadi de CCOO, Loli García, y de

UGT-Euskadi, Raúl Arza, entre otras personas.

LOS MENSAJES

Al término de estos actos de homenaje, los representantes de las instituciones vascas han expresado distintos mensajes de recuerdo a las personas fallecidas y a sus familias. "Siempre estarán en nuestro recuerdo. Queremos hacerles llegar a ellas y sus familias nuestro calor y cariño", ha indicado el alcalde de Vitoria y presidente de Eudel, Gorka Urtaran.

En la misma línea, el regidor bilbaíno, Juan María Aburto, ha recordado que, "detrás de los números de fallecidos, hay personas con nombres y apellidos, hay familias, hay sufrimiento, hay historias de vida, hay relaciones personales, y un mundo que se ha visto truncado".

Por su parte, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha advertido de que "esto no ha terminado". "Esperemos que este minuto de silencio no sea también con efectos de futuro. En cualquier caso, en nuestra mano estará, de nuestro comportamiento dependerá que esa cifra que hemos conocido hasta ahora no crezca o crezca lo menos posible", ha manifestado.

También el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, ha advertido de que, además de "los aplausos y los silencios", es necesario que "todos seamos conscientes de que la pandemia no ha remitido, y que todavía hay riesgos que tenemos que evitar para que realmente no se produzca un rebrote del coronavirus".