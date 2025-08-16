Euskadi vuelve a activar la alerta naranja por altas temperaturas este sábado con previsión de alcanzar 38º en el sur

BILBAO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco mantendrá activa este sábado, de 13.00 a 19.00 horas, la alerta naranja por temperaturas muy altas, ante la previsión de que se alcancen máximas de 37ºC en la zona de transición y los 38 grados en el eje del Ebro.

En la zona costera la previsión es que se alcancen temperaturas máximas de 28 grados, y 32 grados en la zona cantábrica interior. En ese sentido, Euskalmet mantendrá un aviso amarillo por temperaturas altas persistentes durante toda la jornada.

También durante todo este sábado estará activo el aviso amarillo por riesgo de incendio forestal, ante la baja humedad relativay y las altas temperaturas.

Por lo que respecta al domingo, se establecerá aviso amarillo durante toda la jornada con temperaturas que oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 32 de máxima en la zona cantábrica interior, los 17 y los 36 en la zona de transición y los 18 y los 37 en el eje del Ebro.

Las temperaturas en la costa pueden rondar entre los 19 y los 27 grados. De nuevo, se mantendrá el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales relativamente alto.