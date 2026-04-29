Euskadiko Orkestra resucita a Juan Crisóstomo de Arriaga - EUSKADIKO ORKESTRA

SAN SEBASTIÁN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Euskadiko Orkestra estrena la nueva producción 'Arriaga bizi da', en el 200 aniversario de la muerte del compositor bilbaíno, en la que con música en vivo e Inteligencia Artificial "resucita" a Juan Crisóstomo de Arriaga.

Los protagonistas musicales de esta nueva producción son el tenor Luken Munguira, en la voz de Emiliano (tío de Juan Crisóstomo de Arriaga), la pianista Ana Belén García y la violinista de Euskadiko Orkestra Larraitz Oiartzabal.

Mikel Cañada, coordinador del ciclo educativo y social Musika Gela de Euskadiko Orkestra, es el director de esta nueva producción trabajada en colaboración con la agencia ACC Comunicación para la aplicación de la IA en el personaje de Arriaga.

Según han explicado desde la orquesta vasca, la puesta en escena "se apoya sobre dos planos que, si bien ocurren en el mismo escenario, son diferentes". Por una parte, la IA presenta a Juan Crisóstomo de Arriaga "desde un mundo imaginario pero con todos los visos de realidad, relatando su propia historia entre el Mozart vasco, como fue apodado, y Juanito, como más se reconocía él".

Arriaga guiará su propia historia, de su vida en el Casco Viejo de Bilbao a su viaje a París y aterrizará en el segundo plano, donde el tío Emiliano (Luken Munguira) narrará y cantará otras historias que darán al mismo tiempo a conocer algunas de sus tempranas partituras.

Esta nueva entrega de Conciertos en Familia de Euskadiko Orkestra tendrá lugar el sábado 9 de mayo en la Sala de Cámara de Kursaal de San Sebastián, en colaboración con Kursaal Eszena, y el 10 de mayo en el Teatro Félix Petite de Vitoria, en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria. Esta producción está destinada a niñas y niños de 6 a 10 años y tiene unos 50 minutos de duración.