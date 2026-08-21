Euskal Sagardoa prevé una cosecha de manzana de sidra un 30-35% inferior a la de 2025

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

La recogida de manzana de sidra ya ha comenzado en algunos manzanales vascos, antes de lo habitual, en un año en el que se prevé una cosecha de entre un 30 y un 35% menor en la producción, y muy desigual entre las distintas zonas, según ha informado Euskal Sagardoa.

En algunos de los manzanales que producen manzana para Euskal Sagardoa ya ha comenzado la recogida, mientras que en otros se iniciará durante los próximos días y semanas. Por ello, las sidrerías están poniendo en marcha los lagares, y la mayoría comenzará a trabajar durante la primera quincena de septiembre.

El verano seco ha llevado a algunos productores a adelantar la cosecha, debido a que la manzana ha comenzado a madurar y a caer en numerosos manzanales. En principio, no será un año de gran cosecha, después de que 2025 registrara una producción elevada, aunque la evolución de la manzana está siendo muy desigual, han explicado.

Así, en algunas zonas la producción es escasa, como en la costa de Gipuzkoa o en Bizkaia, mientras que en otras, como el Goierri guipuzcoano o determinadas zonas de Álava, la producción es mayor. En términos generales, la manzana presenta además un menor tamaño que en años anteriores debido a la escasez de agua durante el verano.

Euskal Sagardoa trabaja en proyectos destinados a equilibrar las cosechas y reducir las diferencias entre unos años y otros. No obstante, por el momento se mantiene la tendencia a la alternancia entre cosechas de mayor y menor producción y se prevé que la de este año se sitúe aproximadamente en un 30-35% respecto a la del año pasado.

Como suele ocurrir en los años de menor cosecha, la mayoría de las sidrerías prevé que la manzana tenga mucho carácter e intensidad, aunque estas características se podrán comprobar durante las próximas semanas, a medida que avance la recogida y el procesamiento de la fruta.

Euskal Sagardoa presentará la Cosecha de Manzana 2026 el 16 de septiembre a las 10.30 horas en el manzanal experimental de Otalarrea, en Villabona (Gipuzkoa). En el acto se darán a conocer todos los detalles de la cosecha de manzana de este año.