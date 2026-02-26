Euskaltzaindia y la Academia Vasca del Derecho colaboran en la difusión del euskara, la cultura vasca y el Derecho

Elixabete Piñol y Andrés Urrutia - EUSKALTZAINDIA

SAN SEBASTIÁN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia, y la Academia Vasca del Derecho (AVD-ZEA) han firmado un convenio para colaborar en la difusión del euskara, la cultura vasca y el Derecho, con vigencia para cinco años. Ambas instituciones se comprometen a compartir proyectos en el conocimiento, uso y promoción del euskara, así como en su divulgación y sensibilización.

Además, difundirán en todos los proyectos recogidos en este convenio las normas establecidas por Euskaltzaindia en materia de euskara. También compartirán proyectos en el conocimiento, uso y promoción, divulgación y sensibilización del euskara.

En el acto de firma del acuerdo han participado el presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, y la vicepresidenta de la Academia Vasca del Derecho y académica correspondiente de Euskaltzaindia, Elixabete Piñol.

Con el objetivo de alimentar el Corpus de Referencia del Euskara (Euskararen Erreferentzia Corpusa) que desarrolla Euskaltzaindia, ambas instituciones han mostrado su acuerdo para beneficiarse del conjunto textual en euskara editado por la Academia Vasca del Derecho.

Ese año ambas entidades trabajarán en el ámbito de la jurislingüística, sobre el desarrollo y el impacto de la oficialidad del euskera, se darán pasos para completar la colección de textos y la bibliografía básica en torno al tema.

El objetivo de completar la bibliografía básica es, entre otros, "documentar lo que ha supuesto la oficialidad, tanto para dar una interpretación adecuada de lo vigente como para incluir textos explicativos sobre su alcance e impacto". También harán una convocatoria conjunta de becas para estudios sobre el desarrollo de la oficialidad del euskara.

En materia de Derecho Lingüístico, la AVD-ZEA y la Comisión de Fomento de Euskaltzaindia colaborarán en el seguimiento e investigación de la materia y constituirán el Observatorio del Derecho Lingüístico con el fin de elaborar y socializar anualmente una memoria explicativa sobre los cambios que ha sufrido la oficialidad del euskera en los Estados francés o español, así como las actualizaciones y adaptaciones de la oficialidad del euskera en los territorios vascos.

Por otro lado, con motivo de los quinientos años del Fuero Nuevo de Bizkaia (1526-2026) Euskaltzaindia y la AVD-ZEA colaborarán, junto con otras instituciones, en la organización del seminario 'Bizkaiko Forua eta euskara, bostehun urte geroago (el Fuero de Bizkaia y el euskera, quinientos años después)'. En esta jornada también se mostrará al público la exposición 'Legea mintzo'.