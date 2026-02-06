Euskotren ofrecerá un servicio especial de tranvías en Vitoria-Gasteiz durante los Carnavales

Archivo - Tranvía de Vitoria - GOBIERNO VASCO - Archivo

VITORIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Euskotren ofrecerá un servicio especial de tranvía en la noche del 14 al 15 de febrero por la celebración de los Carnavales de Vitoria-Gasteiz.

El servicio especial nocturno tendrá una frecuencia de media hora en los ramales de Ibaiondo, Salburua, Abetxuko y Unibertsitatea y de 15 minutos aproximados en el ramal centro (tramo Honduras-Florida), por el que circulan todas las unidades que prestan el servicio de las dos líneas del Tranvía de Vitoria-Gasteiz.

El servicio se verá afectado el sábado y el domingo por los desfiles programados, con cortes previstos en el tramo Angulema- Parlamento el 14 de febrero, entre las 17.30 y las 22.00 horas; y el 15 de febrero, de 11.30 a 15.30 horas. El resto de los servicios funcionarán de la forma habitual.