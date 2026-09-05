Euskotren ofrecerá un servicio especial de trenes este próximo domingo y el día 13 por las regatas de San Sebastián

Archivo - Estación de Amara de Euskotren - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sociedad pública Euskotren ofrecerá un servicio especial de trenes este próximo domingo, día 6 y el 13 de septiembre por las regatas de la Bandera de La Concha en San Sebastián.

Euskotren ha informado de que el servicio habitual de trenes en la línea entre Lasarte Oria y Hendaia, conocida como 'Topo', y la que une Zuamaia y San Sebastián, 'Kostaldea', se reforzará con circulaciones especiales estos dos días por las regatas.

Con el fin de poder distribuirse mejor en los trenes, Euskotren recomienda a las personas usuarias que consulten los horarios con antelación en la APP oficial así como en el buscador de la web 'www.euskotren.eus'.

Las personas usuarias que necesiten ampliar esta información tienen a su disposición el teléfono de Euskotren 944 333 333, estaciones y apeaderos servidas con personal de Euskotren.