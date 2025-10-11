Euskotren reforzará este domingo el servicio del tranvía de Bilbao por el partido Athletic-Real Madrid femenino

BILBAO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskotren ofrecerá este domingo un servicio especial del tranvía de Bilbao por el partido Athletic Club-Real Madrid CF femenino que se jugará desde las 17.00 horas en San Mamés. Con el objetivo de facilitar el desplazamiento a San Mamés, el tranvía circulará en su horario habitual, con un servicio de refuerzo desde Pío Baroja hacia Hospital, con salida a las 15.58 horas.

Según ha informado Euskotren, antes y después del partido para garantizar la seguridad en las inmediaciones de San Mamés se realizarán cortes parciales del servicio entre La Casilla y Euskalduna, de una duración aproximada de 30/40 minutos. Estos cortes están incluidos en el Plan de Emergencia municipal coordinado por el Ayuntamiento de Bilbao.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones en las paradas próximas a San Mamés, Euskotren aconseja dirigirse a la parada de Euskalduna para iniciar los desplazamientos de vuelta en tranvía.

Se recomienda también el uso de Barik como sistema de pago para facilitar el procedimiento de embarque. Las personas usuarias tienen a su disposición el teléfono de información 944 333333, la página web www.euskotren.eus y la APP oficial de Euskotren.