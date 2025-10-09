Euskotren reforzará este sábado el servicio del Topo por el concierto de Bebe en Irun (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskotren reforzará este próximo sábado el servicio en el Topo (Línea E2 Lasarte Oria - Hendaia) por el concierto que la artista Bebe ofrecerá en la localidad guipuzcoana de Irun.

Según ha informado en un comunicado, el refuerzo consistirá en una salida adicional desde Irun a las 0.21 horas que finalizará su recorrido en Lasarte Oria.

Este refuerzo se suma al servicio habitual de los sábados, que incluye circulaciones nocturnas en ambos sentidos cada dos horas. Las personas usuarias tienen a su disposición el teléfono de información 944 333333, la página web www.euskotren.eus y la APP oficial de Euskotren.