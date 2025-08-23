Euskotren reforzará el tranvía de Bilbao el próximo lunes por el partido Athletic-Rayo Vallecano

BILBAO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Euskotren ofrecerá este próximo lunes, 25 de agosto, un servicio especial del tranvía de Bilbao por el partido que enfrentará al Athletic Club con el Rayo Vallecano a partir desde las 19.30 horas en San Mamés.

Con el objetivo de facilitar el desplazamiento al estadio, el tranvía circulará en su horario habitual, con un servicio de refuerzo desde Pío Baroja hacia Hospital, con salida a las 18.28 horas.

Antes y después del partido, para garantizar la seguridad en las inmediaciones de San Mamés, se realizarán cortes parciales del servicio entre La Casilla y Euskalduna, con una duración aproximada de entre 20 y 30 minutos. Estos cortes están incluidos en el Plan de Emergencia municipal coordinado por el Ayuntamiento de Bilbao.

Para evitar aglomeraciones en las paradas próximas a San Mamés, Euskotren aconseja dirigirse a la parada de Euskalduna para iniciar los desplazamientos de vuelta en tranvía. Se recomienda también el uso de Barik como sistema de pago para facilitar el procedimiento de embarque.