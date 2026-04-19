Euskotren refuerza el lunes su servicio en Gipuzkoa por el recibimiento a la Real Sociedad en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Euskotren reforzará el servicio ferroviario en Gipuzkoa este lunes para atender el aumento de la demanda que pueda producirse con motivo del recibimiento en San Sebastián a la Real Sociedad.

Según ha informado la entidad en un comunicado, las circulaciones de trenes de refuerzo, que complementarán el servicio habitual de los lunes laborables, serán efectuadas tanto en la línea E2 (Lasarte Oria - Hendaia) y en el tramo de Zumaia a San Sebastián de la línea E1 (San Sebastián-Bilbao).

Las personas usuarias pueden informarse en las estaciones servidas por personal de Euskotren, así como en la aplicación oficial y en el buscador de horarios de la página web, ha indicado.