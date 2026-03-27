Euspel insta al Departamento a "reaccionar y sentarse a hablar de verdad" tras su victoria en elecciones de Ertzaintza

Joseba Saralegi, presidente de Euspel - EUSPEL

BILBAO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Euspel, Joseba Saralegi, ha emplazado al Departamento de Seguridad a "reaccionar y sentarse a hablar de verdad" sobre los problemas en la Ertzaintza, después de la victoria obtenida por la central en las elecciones sindicales celebradas este pasado jueves.

"No cambiaremos un ápice y seguiremos en la pelea", ha asegurado, para reprochar que se vendiera el acuerdo regulador como "el mejor de la historia", también por otros sindicatos, cuando "pasado un año no funciona y es un escándalo".

En declaraciones a Europa Press, Saralegi ha destacado que la línea de su campaña "ha sido muy limpia, sin responder a ataques", cuando ha habido "una campaña brutal" hacia ellos por el resto de sindicatos. "Tienen miedo a la transparencia, al diálogo, a las buenas formas, a no dejarte comprar, a no firmar cheques en blanco y, sobre todo, a que tengas dignidad", ha añadido.

Tras haber vencido en los comicios, ha asegurado que el sindicato "seguirá la misma línea". "Este triunfo no nos va a cegar, vamos a seguir con la misma forma de trabajar, puliendo detalles. Hay muchas cosas que abordar, y lo que más nos gusta es que ha salido la situación del colectivo de la Ertzaintza, que no era como se había vendido", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que la Ertzaintza lleva un año con el acuerdo regulador firmado "supuestamente por la mayoría sindical (ErNE, Esan y Sipe), y avalado por sus bases", y considera que los ertzainas han respondido en las urnas porque "no ha funcionado".

Joseba Saralegi cree que el resultado de estos comicios, "en parte", suponen "un no" al acuerdo regulador suscrito con el Departamento de Seguridad, pero sobre todo refleja "el malestar" en el colectivo.

"El problema lo tiene el departamento de Seguridad, porque ha estado de la mano de tres sindicatos (los de la unidad sindical), y a nosotros nos excluyó por pelear y no estar de acuerdo en algunas cosas. Intentaron minimizarnos, taparnos la boca, y no lo han conseguido", ha apuntado.

"EN LA PELEA"

Saralegi ha señalado que ellos seguirán en "la pelea", para hablar del acuerdo regulador, de las condiciones de trabajo, y del hecho de que los ertzainas "estén todos los días reforzando, sin conciliación familiar, y sin materiales".

Asimismo, ha censurado que se vendiera el acuerdo regulador como "el mejor de la historia", cuando "pasado un año no funciona y es un escándalo". Por ello, ha hecho un llamamiento a "sentarse y modificar cosas". En esta línea, ha recordado que Euspel ha recurrido varios puntos del acuerdo.

Una vez pasados los comicios, ha explicado que "es tan importante sabe perder como saber ganar". "Ahora hay que respirar, estar bien, y tenemos clara nuestra línea, seguir trabajando, no cambiar ni un ápice y que la gente no piense que, por ser primeros, ahora vamos a doblar el brazo y que a lo que decíamos no, ahora vamos a decir que sí. Nosotros íbamos con argumentos y con la conciencia de que era lo mejor para nuestra gente", ha apostillado.

Para el presidente de Euspel, ahora es el consejero de Seguridad y todo su equipo el que "tiene que reaccionar" porque ha habido un mensaje de que "algo no va bien y hay que sentarse" a dialogar. "Hay que hablar de todo de verdad y con ganas, del día a día, del plan de empleo, de la carrera profesional, de las condiciones de trabajo y de otras muchísimas cosas", ha apuntado.

Joseba Saralegi ha subrayado que, al igual que ha habido "un vuelco" en las elecciones, este debe darse en el modelo de la Ertzaintza. "Y es la parte organizativa, policial, la que tiene que decir hacia dónde vamos. Se tienen que poner las pilas, han estado muy cómodos con otras organizaciones sindicales y hay que empezar a reaccionar", ha manifestado.

Por su parte, ha asegurado que su sindicato "no va a cambiar un ápice". "El éxito no nos va a sacar del camino. Para nosotros, lo más importante con las y los ertzainas", ha precisado.

'ERTZAINAS EN LUCHA'

Sobre la incidencia que ha podido tener en su victoria haber apoyado al movimiento asindical 'Ertzainas en lucha', con sus protestas masivas en la calle, ha señalado que "ha sido importante", pero ha considerado que esa postura la podía haber mantenido "cualquiera".

"Había barra libre, pero era muy arriesgado, muy peligrosos hacerlo. Fuimos muy valientes. El resto, en lugar de escucharles, solo les atacaron. Hubo un momento en el que podrían haberse unido y no lo hicieron. Ellos sabrán por qué no lo hicieron", ha concluido.