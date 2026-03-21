Evacuado en helicóptero un motorista bilbaíno con una fractura de fémur tras sufrir una caída en Cantabria

SANTANDER 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha evacuado este sábado a un motorista bilbaíno de 67 años tras sufrir una caída en una curva de la carretera autonómica CA-683 a la altura Voto, que le ha provocado una fractura de fémur y politraumatismo.

El hombre, natural de Bilbao, ha sido atendido en el lugar por un equipo sanitario del 061 Cantabria y, posteriormente, la aeronave le ha trasladado hasta el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, donde una ambulancia de Soporte Vital Avanzado le ha trasladado hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El Servicio de Atención a Emergencias del Ejecutivo regional ha movilizado el dispositivo, en el que también ha intervenido la Guardia Civil de Cantabria, según ha informado el 112 a través de su perfil en la red social X.