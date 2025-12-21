El EVE destina 6 millones a inversiones en renovación de equipamiento para establecimientos turísticos

Archivo - Alojamiento turístico en Karrantza (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ente Vasco de la Energía (EVE) mantiene abierto hasta el próximo día 31 el plazo de presentación de solicitudes de ayudas a inversiones en renovación de equipamiento para establecimientos turísticos y otras actividades económicas vinculadas a dicho sector.

El objetivo de este programa, dotado con 6 millones de euros, es promover acciones que persigan aumentar la eficiencia en el consumo de energía de los establecimientos turísticos y empresas con actividades económicas vinculadas a dicho sector ubicadas en Euskadi, según recogen las bases de la convocatoria de ayudas.

Se contemplan dos tipos de actuaciones subvencionables. La Actuación tipo 1 comprende la sustitución de equipamiento y aparatos electrodomésticos, incluyéndose equipos utilizados en cocina, equipos de limpieza y secado, equipos de refrigeración y congelación, y equipos destinados al ahorro de los residuos de los establecimientos y que promuevan su circularidad. El coste mínimo elegible (sin IVA) por equipo adquirido dentro de esta actuación es de 300 euros.

Por su parte, la Actuación tipo 2 se refiere a la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Se contemplan luminarias, lámparas y sus equipos auxiliares; sistemas y elementos que permitan el control de zonas, remoto o automático por medios digitales de encendido y regulación de nivel de iluminación; domótica; sistemas de monitorización; y, finalmente, sistemas de gestión de la energía.

Sólo se admitirán actuaciones objeto de subvención que hayan sido adquiridas, instaladas, facturadas y abonadas con fecha 1 de enero de 2025 o posterior. Por ello, se exigirá que las fechas de facturas y justificantes de pago correspondientes a la ejecución de actuación subvencionable sean de 1 de enero de 2025 o posterior.

El coste mínimo elegible por solicitud de ayuda es de 2.000 euros, mientras las subvención máxima por beneficiario será hasta 300.000 euros por acumulación de ayudas con origen en esta convocatoria de ayudas. El porcentaje total de la ayuda sobre el coste subvencionable será del 90%.

Serán destinatarios de las subvenciones las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean propietarias de edificios existentes, partes de los mismos, o locales, destinados a establecimientos de alojamiento turístico ubicados en Euskadi o a otras actividades económicas vinculadas al sector turístico.

También pueden recibir las ayudas las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, partes de los mismos, o locales, destinados a establecimientos de alojamiento turístico, o a otras actividades económicas vinculadas al sector turístico ubicadas en el País Vasco, que acrediten dicha condición mediante contrato vigente que les otorgue facultad expresa para acometer las obras de reforma e intervenir en el equipamiento objeto de este programa de ayudas.