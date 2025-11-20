Everwood Capital crea un nuevo grupo de transporte con la adquisición de Arin Express, Trans Paneuropa y HTG Express - EVERWOOD CAPITAL

SAN SEBASTIÁN, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Everwood Capital, a través de su Fondo de Transporte y Logística (T&L), ha completado la adquisición de la mayoría del capital de Arin Express, Trans Paneuropa y HTG Express, tres "referentes del transporte express industrial internacional", todas ellas con sede en Irun (Gipuzkoa).

Según ha explicado la entidad, la operación da lugar al "principal grupo español y uno de los tres mayores operadores europeos" en transporte express industrial puerta a puerta, con una fuerte presencia en mercados clave como España, Francia, Alemania, Marruecos, Turquía, Rumanía y Serbia.

Arin Express, fundada hace 20 años, cuenta con 100 empleados y más de 1.500 clientes. Dispone de delegaciones en Marruecos, Italia, Turquía, Rumanía y Serbia, además de tener una importante actividad en Algeciras y ser líder en transporte express en el norte de África.

Trans Paneuropa, fundada en 1994, tiene presencia en Irun, Barcelona y Fellbach (Alemania), y una red de más de 350 conductores asociados. Presta servicio a fabricantes "OEM" del sector automoción e industrial en toda Europa.

HTG Express, con sede en la ciudad fronteriza y presencia en Francia y Marruecos, cuenta con una plantilla de más de 100 personas, una red activa de 3.000 conductores asociados y más de 3.500 clientes.

La integración de las tres empresas permite crear un grupo con presencia europea, más de 100 millones de euros de ingresos, una plantilla de 250 profesionales y una base de 5.000 clientes.

El nuevo grupo estará liderado por Geoffrey Sterkendries, actual director general de HTG Express, quien encabezará un equipo que reúne "el talento y la experiencia" de los directivos de las tres compañías. Las familias vendedoras seguirán formando parte del proyecto, "acompañando esta nueva etapa y contribuyendo activamente a su crecimiento, innovación y expansión", ha apuntado.

Everwood Capital acompañará al equipo gestor en la consolidación, profesionalización y expansión internacional del grupo, impulsando su transformación digital y la adopción de los más altos estándares ESG.

"PASO DECISIVO"

Según Juan José Andrés, socio de Everwood, "con la incorporación de estas tres compañías al portfolio del Fondo damos un paso decisivo para construir uno de los líderes europeos en transporte express industrial".

"Nos proponemos mejorar la productividad mediante una fuerte inversión en digitalización, comunicación avanzada y geolocalización en tiempo real, para ofrecer así una visibilidad completa y un control extremo sobre cargas críticas en toda Europa", ha afirmado.

Por su parte, Geoffrey Sterkendries, director general del nuevo grupo, ha afirmado que "la integración de nuestras tres compañías, con el respaldo de Everwood Capital, nos consolida como un referente europeo en transporte express puerta a puerta. Afrontamos una nueva etapa marcada por la transformación digital, la excelencia operativa y la sostenibilidad."

El Fondo de Transporte y Logística de Everwood Capital cuenta con una sólida cartera que incluye compañías como Partida Logistics y AGSA dentro del vertical de gestión aduanera; Transaez, Arimon Logistics y TransDusan, en logística de frío nacional; Maresa Logística, en forwarding; A Tu Hora Express, en última milla de valor añadido y Transportes Cruz, especializada en transporte en frío internacional.

Everwood Capital es una gestora de fondos de inversión alternativa regulada por la CNMV, fundada en 2015 por Alfredo Fernández Agras y José Antonio Urquizu Echeverría, con presencia destacada en energías renovables y transporte & logística.

El fondo T&L está liderado por Juan José Andrés Alvez y Francisco Diego Solís. Everwood Capital gestiona actualmente por encima de 900 millones de euros en activos y su equipo ha ejecutado operaciones por más de 100.000 millones de euros en distintos sectores.