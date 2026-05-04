Exmonjas de Belorado ven una "mano negra" y una persecución "contra la fe" tras las acusaciones de trato degradante

Exmonjas clarisas de Belorado acuden a declarar en Bilbao - H.BILBAO

BILBAO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Seis exmonjas clarisas del monasterio de Belorado (Burgos), la ex abadesa Sor Isabel, Sor Paloma, Sor Berit, Sor Belén, Sor Miriam y Sor Alma, citadas este lunes a declarar como investigadas ante el Juzgado de instrucción número 5 de Bilbao, han asegurado a la entrada del Palacio de Justicia que, tras las acusaciones de presunto trato degradante a varias religiosas mayores, "hay una mano negra y una persecución contra la fe" por quienes "alimentan estas mentiras y los que están callando la verdad, pactando con su silencio con esta mentira".

En total, se investiga a ocho exmonjas por supuesto trato degradante, coacciones, abandono, omisión del deber de socorro y administración desleal, ya que el de falsedad documental ha sido sobreseído. Dos de ellas, Sor Sión y Sor Israel, ya declararon el pasado 9 de abril.

Los hechos se remontan al 18 de diciembre, cuando la Guardia Civil, que realizaba labores de apoyo a la comitiva judicial, se trasladó al convento de Orduña (Bizkaia), donde, al parecer, se encontraban cinco religiosas de entre 87 y 101 años en "condiciones degradantes" y que fueron trasladadas al Hospital de Basurto para una revisión médica.

Este lunes por la mañana, las seis restantes investigadas han acudido al tribunal bilbaíno, acompañadas de su abogada, Norma Riaño quien propuso esta comparecencia porque sería "beneficioso" para ellas, y tras la declaración de sus excompañeras hace un mes.

Antes de entrar, Sor Paloma y Sor Berit han asegurado a los periodistas que están tranquilas porque saben que no han cometido "ningún delito de los que se les acusa y de que han tratado a sus hermanas mayores con "todo el cariño y toda la caridad para con todas sus necesidades, como siempre hemos hecho".

En este punto han dicho estar "convencidas" de que existe "una mano negra detrás de las acusaciones, por lo que tienen "la conciencia tranquila" y porque su conciencia no está en juego.

"Está en juego la conciencia de todos los que están alimentando estas mentiras y de todos los que están callando la verdad, pactando con la mentira con su silencio, sabiendo y conociéndonos cómo hemos obrado".

Tras afirmar que su conciencia está limpia delante de Dios y que "están en manos de los hombres" ha añadido que "no pasará nada que Dios no permita, así que confiamos en Él" y, "quien quiera confiar en nosotras, que confíe", han añadido.

Preguntadas por, a su entender, cuáles son los motivos de las acusaciones, han afirmado que detrás de ellas está "alguien que no quiere que hablemos ni que digamos lo que estamos diciendo con nuestra vida y con nuestra opción de fe porque estamos convencidas de que esto es una persecución contra la fe" porque "no quieren que se oiga lo que decimos y nos quieren aplastar por todos los lados pero, por ahora, no lo han conseguido".

EN ORDUÑA PERO SIN SITIO FIJO

Las exmonjas han confirmado que en la actualidad no tienen "sitio fijo" de residencia y que se encuentran ahora en instalaciones del monasterio de Orduña (Bizkaia) hasta que "aparquemos". "Esperemos que sea pronto", han dicho.

Respecto a si habían podido contactar posteriormente con las cinco monjas de entre 87 y 101 años que fueron evacuadas y trasladadas por la Guardia Civil al hospital, han afirmado que no han podido hacerlo y que detrás del material gráfico aportado para justificar el estado de las instalaciones, ha habido una "manipulación".

Por su parte, la abogada de las exmonjas, Norma Riaño, quien ha afirmado que cree que la instrucción "está próxima a terminar", ha reiterado que las exreligiosas comparecían en calidad de investigadas y que "no están acusadas ni hay cargos por el momento", y el caso está en fase de instrucción.

Riaño ha confirmado que "es previsible que contesten a todas las preguntas que se les formulen porque están muy convencidas de su inocencia y resultará muy beneficioso para ellas".

A su entender, su testimonio, a puerta cerrada, "será muy clarificador" en relación a las nuevas diligencias practicadas, que incluyen informes médicos forenses de las ancianas, incluido, uno pericial de un neurólogo a petición de la defensa que determine y aclare, como es opinión de la defensa, "si, efectivamente, la situación de las monjas mayores estaría o no magnificada" y si "se habrían o no exagerado determinados extremos con respecto a su estado".

En este punto, Riaño ha dicho estar satisfecha de la labor de la jueza puesto que hasta ahora no ha denegado ninguna de las diligencias que ha practicado, sino, al contrario, "han sido acogidas por su señoría con absoluto agrado y se van uniendo a los autos".

Preguntada la letrada si los nuevos informes ahondan en la versión de las exmonjas de que las hermanas mayores siempre han estado bien cuidadas, Riaño ha reiterado que ellas afirman que "siempre han estado bien cuidadas" y que dichas afirmaciones "se están probando con las diligencias que se están practicando".