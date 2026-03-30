Expodistrito de Bilbao inicia en abril nueva edición

Cartel de Expodistrito - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Expodistrito, el ciclo de exposiciones temporales descentralizadas organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, iniciará nueva edición el próximo 7 de abril, con propuestas de fotografía, pintura, diseño de vestuario, ilustración gráfica y publicitaria e interiorismo.

Según ha explicado el Ayuntamiento, hasta el 30 de junio, las muestras programadas podrán verse en los Centros Municipales de San Inazio-Ibarrekolanda, Castaños, Otxarkoaga, Begoña, Santutxu, San Francisco, La Bolsa, Abando y Errekalde, con acceso gratuito.

En este nuevo ciclo participarán los artistas Svitlana Khlystun (pintura), Kepa Ortiz (fotografía), Nerea Torrijos (diseño de vestuario), el centro de enseñanza de Artes Plásticas y Diseño Argi Arte, Arroka Herri Tailerra Kultur Elkartea y una retrospectiva del trofeo de fotografía Argizaoiola organizado por la Federación de Agrupaciones Fotográficas del País Vasco.

El programa Expodistrito es una iniciativa del Área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao que pretende "descentralizar las manifestaciones artísticas de la villa y presentar al público el trabajo de artistas noveles, así como servir de escaparate a otros ya consagrados". Esta iniciativa de apoyo al sector artístico y creativo es "uno de los pilares de la estrategia de impulso a la creación y la innovación" que contempla el Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033.

Como es habitual, las exposiciones irán rotando y las fechas concretas se pueden consultar en los propios Centros Municipales, en la web que recoge la programación cultural en Distritos (www.kulturabarrutik.eus) y en el teléfono 010.