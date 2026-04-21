Exportaciones e importaciones bajan un 5,9% y un 4,2% en Euskadi en febrero por la caída en productos energéticos

Archivo - El Puerto de Bilbao, en Bilbao, País Vasco (España), a 2 de enero de 2021. - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de bienes en Euskadi han registrado un descenso interanual del 5,9% en febrero, con una caída del 45,2% en productos energéticos, mientras que las importaciones se han reducido un 4,2% en ese mismo periodo interanual, por el retroceso de las de productos energéticos según ha informado el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, en un comunicado.

Por territorios históricos las exportaciones han descendido, tanto en Álava, como en Bizkaia y Gipuzkoa un 9,1%, un 6,5% y un 1,8%, respectivamente, mientras que las importaciones de Álava, en cambio, han aumentado un 11,7% y las de Gipuzkoa lo han hecho un 1,1%, frente al retroceso del 12,8% en Bizkaia.

Entre las principales partidas exportadoras de febrero, con respecto al mismo mes del año anterior, han aumentado un 48,0% "Neumáticos nuevos de caucho", un 47,0% "Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm." y un 46,8% "Partes de vehículos para vías férreas o similares", mientras que, en sentido contrario, la partida de "Vehículos automóviles para el transporte de mercancías" se ha contraído un 21,2% y "Turismos de menos de 10 personas" lo han hecho un 14,7%.

EXPORTACIONES

Las exportaciones de bienes de Euskadi han registrado un descenso del 5,9% en febrero de 2026 en términos interanuales y su cuantía se ha situado en los 2.528,0 millones de euros, frente a los 2.686,0 millones del mismo mes del año anterior. Las exportaciones de Productos energéticos han caído un 45,2%, mientras que las de los Productos no energéticos lo han hecho un 4,1%.

En febrero de 2026 el saldo comercial ha sido positivo, del orden de los 296,2 millones de euros, y la tasa de cobertura, que mide la relación entre exportaciones e importaciones, se ha situado en el 113,3%.

Alemania (392,0 millones de euros), Francia (390,1 millones de euros) y Reino Unido (167,1 millones de euros) encabezan el ranking exportador de este mes.

El ranking de las partidas exportadoras lo encabeza en febrero de 2026 "Turismos de menos de 10 personas", a pesar del 14,7% de descenso respecto al mismo mes del año anterior, seguido de "Partes y accesorios de vehículos automóviles", que retrocede un 8,4%, y "Neumáticos nuevos de caucho" que, por el contrario, aumenta un 48,0%.

Por territorios, las exportaciones alavesas, vizcaínas y guipuzcoanas han disminuido, por este orden, un 9,1%, un 6,5% y un 1,8%. En Álava se han reducido las exportaciones de sus dos principales partidas, "Turismos de menos de 10 personas", con una bajada del 21,7% y "Vehículos automóviles para el transporte de mercancías", con una reducción del 21,4%; mientras que las de "Neumáticos nuevos de caucho" han aumentado un 72,7%.

En Bizkaia han ascendido las exportaciones de "Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas, incluidas sus partes y componentes", un 17,4%) y han descendido las de "Aceites refinados de petróleo", un 22,7 %. En Gipuzkoa, es reseñable la mejoría de "Hilos, cables aislados conductores de electricidad y cables de fibras ópticas (117,1%), mientras que la partida de "Partes y accesorios de vehículos automóviles", la de mayor monto, ha recortado sus exportaciones en un 10,6%.

IMPORTACIONES

Las importaciones de bienes de Euskadi han descendido en tasa interanual un 4,2% en febrero de 2026, motivado por el retroceso de las importaciones de Productos energéticos (que ha alcanzado el 21,2%), dado que las importaciones de Productos no energéticos han aumentado un 1,5%.

Las importaciones alavesas y guipuzcoanas han ascendido un 11,7% y un 1,1%, respectivamente, mientras que las vizcaínas se han contraído un 12,8%.

En febrero de 2026, las importaciones han procedido mayoritariamente, y por este orden, de Alemania (390,4 millones), Estados Unidos (181,6 millones) y Francia (173,7 millones).

El Eustat ha indicado que si se analizan las importaciones por partidas arancelarias, se observa que "Partes y accesorios de vehículos automóviles" han aumentado un 22,3% en términos interanuales y "Polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analizadores de gases o de humos y demás instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos" han alcanzado un total de 73,2 millones, mientras que por el contrario, las importaciones de "Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso" descienden un 15,8%.