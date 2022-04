La exposición 'Descartadas' en San Sebastián ofrece nuevas actividades de teatro-danza y fotografía

SAN SEBASTIÁN, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La muestra fotográfica 'Descartadas', que reflexiona sobre la realidad de las personas mayores adultas de El Salvador y de Euskadi, ofrecerá estos próximos jueves y viernes nuevas actividades de teatro-danza, fotografía y "palabra" con la participación de Raquel Riva Rossy, Mari Luz Esteban, Marc Espín y el grupo On Do Ko.

'Descartadas', que se puede visitar hasta el 24 de abril en Kutxa Kultur Plaza, en la cuarta planta de Tabakalera en San Sebastián, está conformada por 15 retratos e historias que "documentan el abandono de las mujeres adultas mayores en El Salvador, planteando un diálogo entre éstas y sus homólogas donostiarras", según han señalado desde el Ayuntamiento donostiarra.

El objetivo, según el autor de la exposición Marc Espín, es "fomentar la reflexión sobre la percepción de la vejez, sobre las dificultades que afrontan las mujeres mayores, sus causas y desafíos, así como sobre las similitudes y contrastes que existen entre envejecer en un país centroamericano en vías de desarrollo o en nuestro territorio".

Así, el jueves tendrá lugar un encuentro que dará comienzo a las 18.30 horas con una intervención artística de 15 minutos protagonizada por On Do Ko, un proyecto de teatro-danza dirigido por la actriz Mafalda Saloio, que cuenta con el apoyo de Donostia Lagunkoia, el Centro Cultural Egia y + Plus 55, y contará con la participación de tres músicos de la EGO, Joven Orquesta de Euskadi.

El programa continuará con la mesa redonda 'Ser mujer y mayor, reflexiones desde el feminismo' en la que participarán la ilustradora y cantante Raquel Riba Rossy (a.k.a. Lola Vendetta ), colaboradora en la segunda edición del libro 'Descartados', y Mari Luz Esteban, profesora de la UPV/EHU y autora del libro 'El manifiesto de las mujeres viejas'.

Asimismo, el viernes habrá una visita guiada con el autor de la muestra, Marc Espín, quien hará "una aproximación a la cotidianeidad

de 15 mujeres adultas mayores salvadoreñas de las comunidades rurales de Tecoluca, en la región del bajo río Lempa".

Además de la realidad de El Salvador, la exposición muestra unas conversaciones grabadas en vídeo con mujeres de ese país y de San Sebastián que abordan temas como las violencias machistas, los ingresos, o el reparto de tareas en el hogar.

La exposición ha sido organizada por el Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de San Sebastián, Donostia Lagunkoia, Kutxa Kultur, Tau Fundazioa, ONG Descartados y el Servicio Municipal de Apoyo y Acompañamiento a la mejora de la Amigabilidad a las Asociaciones de Jubilados de Donostia.