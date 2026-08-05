La exposición sobre el eclipse 'El día de los dos atardeceres' finaliza su recorrido en Laguardia

El consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, visita la exposición 'El día de los dos atardeceres' en Laguardia. - IREKIA

VITORIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad alavesa de Laguardia acoge hasta el próximo 12 de agosto la exposición itinerante 'El día de los dos atardeceres', que culmina el recorrido iniciado el pasado 1 de abril para acercar a la ciudadanía de Euskadi el conocimiento científico sobre el eclipse total de Sol.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha visitado este miércoles la exposición junto al alcalde de Laguardia, Raúl García Ezquerro, y la alcaldesa de Lapuebla de Labarca (municipio que acogió anteriormente la muestra), Maite Córdoba Fernández.

La exposición 'El día de los dos atardeceres' forma parte de una iniciativa impulsada por el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación para "sacar la ciencia al espacio público" y facilitar que cualquier persona pueda comprender "uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares que pueden observarse desde la Tierra", han explicado desde la Consejería.

Mediante ilustraciones científicas y contenidos divulgativos accesibles para todos los públicos, la muestra explica qué ocurre durante un eclipse total de Sol, por qué el del próximo 12 de agosto tendrá "un carácter histórico" para Euskadi y cuáles son las medidas necesarias para observarlo de forma segura.

El proyecto ha contado con la colaboración de más de una veintena de entidades integradas en Jakindari, la Alianza por la Cultura Científica, entre ellas el DIPC y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que han participado en la elaboración de los contenidos.

Desde su inauguración el 1 de abril, la exposición ha recorrido un total de 14 emplazamientos en Zarautz, Beasain, Zalla, San Sebastián, Bergara, Durango, Bilbao, Barakaldo, Vitoria-Gasteiz, Salinas de Añana, Valdegovía, Lapuebla de Labarca y, finalmente, Laguardia. A este recorrido se han sumado visitas guiadas, conferencias y talleres que "han contribuido a acercar la cultura científica y la astronomía a miles de personas".

Durante la visita de este miércoles, el consejero Pérez Iglesias ha animado a la ciudadanía a disfrutar el próximo día 12 de "un acontecimiento excepcional que no volverá a repetirse en Euskadi hasta dentro de más de un siglo" y ha recordado las principales recomendaciones para observarlo con seguridad.

GAFAS HOMOLOGADAS

Entre ellas, ha destacado, "utilizar siempre gafas de eclipse homologadas", ya que observar directamente el Sol sin la protección adecuada puede causar lesiones irreversibles en la retina, incluso cuando el disco solar está casi completamente cubierto por la Luna.

Asimismo, el Gobierno Vasco recomienda contemplar el eclipse desde el lugar en el que cada persona se encuentre, ya sea su municipio de residencia o su lugar de vacaciones, y evitar así desplazamientos innecesarios en una jornada en la que se prevé una elevada movilidad en la red viaria vasca. En caso de desplazarse, se aconseja elegir con antelación un punto cercano, con buena visibilidad hacia el oeste y libre de obstáculos.

Con el fin de "proteger la salud pública, contribuir a la seguridad y ofrecer información rigurosa" a la ciudadanía, el Gobierno Vasco ha remitido a todos los ayuntamientos de Euskadi un documento con recomendaciones preventivas y pautas para la observación segura del eclipse. Además, ha puesto en marcha una campaña informativa para difundir estos consejos entre la población.