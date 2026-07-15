Una exposición profundiza en San Sebastián en el origen de los ensanches y analiza los de las capitales vascas

Itxaso en la presentación - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Ensanches Euskadi' profundiza en el Convento Santa Teresa de San Sebastián en el origen de los ensanches, al mismo tiempo que analiza y compara, a través de la documentación histórica, publicaciones y una instalación audiovisual, los de las tres capitales vascas.

Se trata de la última muestra que el Instituto de Arquitectura de Euskadi acogerá en el donostiarra Convento de Santa Teresa, antes de su traslado en otoño a Tabakalera, y que se podrá visitar hasta el 27 de septiembre.

El consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha presentado este miércoles en San Sebastián, esta propuesta expositiva que "pone en valor los proyectos de ampliación urbana que se desarrollaron en las ciudades europeas durante el siglo XIX y principios del XX para aprovechar el suelo liberado por el derribo de las murallas y absorber una población en continuo crecimiento, dotando a estas nuevas áreas de una habitabilidad y una conectividad viaria de las que carecía la ciudad histórica".

En la presentación han tomado parte también el comisario de la muestra Luis Tena, así como Anabel Varona y Carlos Arruti, responsables de mediación del Instituto de Arquitectura de Euskadi y el director de este centro, José Ángel Medina.

Itxaso ha destacado que "los ensanches del siglo XIX constituyen una de las operaciones urbanísticas más importantes de la ciudad moderna europea", al tiempo que responden "al crecimiento demográfico e industrial, establecieron una forma de entender la expansión urbana basada en la planificación, la higiene, la movilidad y la regularidad del trazado".

Según ha explicado, durante buena parte del siglo XX, "el corpus crítico del Movimiento Moderno renegó de los ensanches del siglo XIX al considerarlos una forma urbana obsoleta, asociada a la ciudad burguesa e industrial", pero "a partir de los años setenta, tal y como recoge la exposición, esta visión comenzó a revisarse críticamente".

A su juicio, los ensanches de las tres capitales vascas constituyen "mucho más que una operación urbanística", ya que representan "una forma de entender la ciudad como un espacio de convivencia, de igualdad de oportunidades y de calidad de vida". En este sentido, ha subrayado que esta exposición "invita a reflexionar sobre el origen de nuestras ciudades y sobre qué podemos aprender hoy de aquel modelo urbano compacto, conectado y con escala humana para afrontar los desafíos del presente".

Itxaso ha subrayado que "necesitamos más vivienda, pero bien integrada en barrios vivos, con servicios, transporte público y espacios de calidad", es decir, "construir y regenerar ciudad, no limitarse a producir metros cuadrados".

Por su parte, Tena ha explicado que esta exposición aborda los ensanches "desde cuatro dimensiones complementarias: una primera teórico-divulgativa, que explica su origen y su relación con la tradición urbanística europea; una segunda analítico-descriptiva, centrada en los ensanches vascos; una tercera documental, que reconstruye el proceso histórico real tras el trazado original; y una cuarta, de carácter perceptivo-sensorial, que reúne el trabajo de mediación artística realizado por el equipo de Instituto de Arquitectura de Euskadi junto a centros de secundaria y tres artistas".

Sobre esta última sección de la exposición, Arruti ha detallado el proceso que ha dado lugar a las tres piezas de mediación artística realizadas junto a estudiantes de secundaria de centros ubicados en los ensanches que incluye la exposición, como el IES Ekialdea en Vitoria o el IES Miguel de Unamuno en Bilbao.

ÁMBITOS

El primer ámbito de la muestra da a conocer el ensanche como respuesta urbana planificada al crecimiento de las ciudades europeas durante el siglo XIX, tomando como paradigma el Plan Cerdá para Barcelona. Planos y diferentes publicaciones ilustran esta parte de la muestra. Además, se destaca la Semana de la Arquitectura de San Sebastián de 1974.

A continuación, se analizan y comparan los ensanches de las tres capitales vascas a través de una instalación con tres proyecciones cenitales sobre las plantas de los tres ensanches, impresas en el suelo con idéntica orientación y escala.

La exposición concluye con los resultados del proceso de mediación artística impulsado por Maushaus, responsables de mediación del Instituto de Arquitectura de Euskadi, en el que tres artistas contemporáneos han trabajado junto a estudiantes de secundaria de Vitoria-Gasteiz y Bilbao y San Sebastián para reinterpretar los ensanches de sus respectivas ciudades.

VISITAS GUIADAS Y TALLERES

La exposición viene acompañada de un programa de actividades orientado tanto al público familiar como al público general y el especializado. Así, el próximo 21 de julio el Instituto de Arquitectura de Euskadi acogerá la presentación del libro 'Permanencias y arquitectura urbana' de José Ignacio Linazasoro, que acaba de recibir la Medalla de Oro de la Arquitectura del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

También se han organizado visitas guiadas a la exposición junto al comisario de la exposición, Luis Tena, para los próximos 25 de julio y 5 de septiembre a las 11.30 y 12.30 horas en castellano y euskara.

Los talleres para el público familiar, se realizarán el 4 y el 11 de septiembre a las 17.30 horas e invitarán a reflexionar sobre la historia y el crecimiento de la ciudad bajo el título 'Walk about'.