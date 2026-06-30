Ezker Anitza-IU cree "discriminatorios" los autos que dejan en suspenso ceros de la PAU y pide ampliar plazas

BILBAO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ezker Anitza-IU ha calificado de "discriminatorias" con el resto del alumnado las medidas cautelares adoptadas por los tribunales que ordenan a la EHU que no tenga en cuenta o queden en suspenso, de forma provisional, los ceros con los que fueron evaluados varias decenas de estudiantes en el examen de Euskera y Literatura II de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Por ello, ha pedido que se amplíe el número de plazas universitarias.

La formación de izquierdas ha considerado, en un comunicado, que la decisión de los jueces "añade un problema más" a este caso, ya que, "en lugar de ofrecer protección y seguridad, perjudica al resto de estudiantes que sí aprobaron las pruebas siguiendo las reglas establecidas". "Pedimos al Gobierno Vasco que amplíe el número de plazas para que no se vean perjudicados", ha apuntado.

Ezker Anitza-IU sostiene que "las notas de EHU son garantistas, existe el derecho a que sean revisadas, cosa que ya se ha hecho, por lo que las sentencias de varios tribunales de lo contencioso-administrativo de Bilbao a los que acudieron un grupo de familias sientan un precedente discriminatorio importante".

En su opinión, "detrás de este episodio están las carencias y falta de calidad de la educación concertada, que muchas veces infla los resultados para mantener el nivel de alumnado". Además, señala que la situación vivida "reafirma la exigencia de terminar con este sistema educativo dual que inyecta grandes cantidades de dinero público a los colegios privados-concertados, en detrimento del fortalecimiento de la escuela pública".

Por último, Ezker Anitza-IU ha abogado por una revisión del nivel de euskera que se exige en las pruebas de la PAU. "No parece que esté acorde con el nivel general que se imparte en la Educación Secundaria y esto es competencia del Departamento de Educación del Gobierno Vasco", ha concluido.