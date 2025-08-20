Facua Euskadi pide acabar con la discriminación a personas con movilidad reducida en el aeropuerto de San Sebastián

Lamenta que no se haya habilitado un acceso lateral pese a que las lectoras de tarjetas de embarque no dejan paso de sillas de ruedas

SAN SEBASTIÁN, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Facua Euskadi ha remitido un escrito a Aena donde pide que adopten medidas para poner fin a la discriminación que sufren las personas con movilidad reducida o que viajan con carritos de bebé en el aeropuerto de San Sebastián, al no disponer de un punto de acceso alternativo a las lectoras de tarjeta de embarque para poder pasar a las salas de manera autónoma.

Según ha explicado la asociación vasca de consumidores, en el aeródromo guipuzcoano, ubicado en Hondarribia, se han instalado unas máquinas que, por sus dimensiones, "imposibilitan el acceso de las personas que viajan en silla de ruedas o que llevan sillitas o cochecitos de bebé".

En estos casos, tal y como ha apuntado, es habitual que en uno de los laterales haya un punto de acceso habilitado para abarcar mayores dimensiones, y por el que se puede acceder sin requerir ningún tipo de ayuda.

Sin embargo, en el aeropuerto de San Sebastián "no se está permitiendo el acceso por un lateral, por lo que las personas con movilidad reducida se ven obligadas a solicitar asistencia para acceder a las instalaciones aeroportuarias". "De este modo, se está privando a estos usuarios el acceso de manera autónoma para coger sus vuelos", ha denunciado.

Así, la asociación entiende que se está produciendo una discriminación hacia este colectivo, al encontrarse con "un obstáculo que les impide embarcar, dándoles por lo tanto un trato diferente que al resto de viajeros".

LEGISLACIÓN

Facua Euskadi ha recordado que el artículo 4 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación recoge que "queda prohibida toda disposición, conducta, acto, criterio o práctica que atente contra el derecho a la igualdad".

"Se consideran vulneraciones de este derecho la discriminación, directa o indirecta, por asociación y por error, la discriminación múltiple o interseccional, la denegación de ajustes razonables, el acoso, la inducción, orden o instrucción de discriminar o de cometer una acción de intolerancia, las represalias o el incumplimiento de las medidas de acción positiva derivadas de obligaciones normativas o convencionales, la inacción, dejación de funciones, o incumplimiento de deberes", afirma.

Además, el artículo 7 del Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público dispone que "las administraciones públicas incorporarán a sus programas de calidad criterios de accesibilidad universal con el fin de garantizar a todas las personas las mismas posibilidades de acceso a los bienes y servicios con la mayor autonomía posible en su utilización, y en condiciones de igualdad y no discriminación".

Por todo ello, Facua Euskadi ha reclamado a Aena que lleve a cabo las acciones que sean necesarias para asegurar "unos medios de transporte públicos adecuados a las necesidades de todos los viajeros" y que, en el aeropuerto de San Sebastián, adapte los puntos de acceso a las salas de embarque para que no haya discriminación hacia ningún sector de la población.