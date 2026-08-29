Fallece ahogado un joven de 22 años tras caer al agua cuando pescaba en San Sebastián

BILBAO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años ha fallecido este sábado por la tarde ahogado tras caer al agua cuando pescaba entre la playa de la Zurriola y la punta del Monpás, en Donostia-San Sebastián.

Según ha informado el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los hechos han sucedido a las 18.40 horas, cuando se ha recibido el aviso de que un joven que se encontraba pescando con otras personas entre la playa de la Zurriola y la punta del Monpás en la capital guipuzcona había caído al agua y había desaparecido en ella.

Para su rescate, se han movilizado recursos de Emergencias, entre Bomberos, Cruz Roja y Ertzaintza, y se ha localizado el cuerpo en el agua. Los bomberos lo han sacado del agua y, una vez en tierra, el personal médico ha confirmado el fallecimiento del joven.

allece ahogado un joven de 22 años tras caer al agua en la punta del Monpás, en la playa de Zurriola Un amplio equipo de rescate se ha desplazado hasta el lugar después de recibir el aviso de que tres jóvenes que se encontraban pescando habrían caído al agua en la zona de las rocas