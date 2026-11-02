Fallece un hombre de 56 años arrollado por un tren en un paso a nivel en Zalla (Bizkaia)

BILBAO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años ha fallecido este lunes por la tarde tras ser arrollado por un tren que cubría la línea La Calzada-Bilbao, en un paso a nivel a la altura de barrio de Aranguren, en Zalla (Bizkaia).

Con motivo del incidente, ocurrido sobre las seis y media de la tarde, se ha suspendido la circulación de la línea C4 de Bilbao entre Aranguren y Balmaseda, así como la circulación de la línea C4 de Bilbao entre Zalla y Sodupe, con plan alternativo de transporte por carretera, según ha informado Adif en redes sociales.

Por su parte, el Departamento vasco de Seguridad, que estudia las circunstancias en las que se habría producido el siniestro, ha explicado que sanitarios han acudido al lugar del arrollamiento, pero solo han podido confirmar la muerte del varón.