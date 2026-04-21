Fallece el hombre de 81 años atropellado este pasado lunes en Vitoria-Gasteiz

VITORIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 81 años que resultó gravemente herido este pasado lunes, tras ser atropellado por un turismo en Vitoria-Gasteiz, ha fallecido, según han informado fuentes de la Policía Local.

El accidente ocurrió minutos después de las 14.00 horas a la altura del número 1 de la calle San Viator y, como consecuencia, el anciano quedó tumbado inconsciente en el suelo.

En un primer momento, el hombre fue atendido en el mismo lugar del atropello por el personal sanitario de una UVI móvil y, posteriormente, hubo que trasladarlo al Hospital de Txagorritxu con pronóstico grave.

Sin embargo, y debido a la gravedad de las lesiones, el hombre ha fallecido, según han comunicado desde Policía Local de Vitoria-Gasteiz. Un equipo de atestados investiga las circunstancias del accidente.