Fallece un montañero en el Anboto tras sufrir un desvanecimiento

BILBAO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Emergencia de Euskadi han trasladado este miércoles el cuerpo sin vida de un montañero, de 61 años, que había sufrido un desvanecimiento mientras realizaba una ruta por el monte Anboto, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Pasadas las once y media de esta mañana, el Servicio de Atención de Emergencias SOS Deiak 112 ha recibido la llamada de una persona informando de que su compañero había sufrido una indisposición en el Anboto y no podía continuar.

Inmediatamente se han movilizado recursos de bomberos y de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza (U.V.R.) trasladados en el helicóptero de la Ertzaintza. Tan pronto como han llegado al lugar, debido al estado en el que se encontraba la víctima, uno de los componentes le ha practicado la reanimación cardio-pulmonar.

No obstante, pese a los esfuerzos realizados, no se ha podido hacer nada por salvar su vida. La víctima ha sido trasladada al Instituto Vasco de Medicina Legal.