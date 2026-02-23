Fallece un varón en Aprikano (Álava) tras ser arrollado su vehículo por un tren en un paso a nivel

VITORIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 50 años de edad, ha fallecido este lunes por la tarde tras ser arrollado el turismo que conducía por un tren en un paso a nivel en la localidad alavesa de Aprikano, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Minutos antes de las tres de la tarde, un tren ha arrollado a un automóvil en un paso a nivel en la localidad de Aprikano, perteneciente al municipio alavés de Kuartango. Su conductor y único ocupante, un hombre de 50 años, ha fallecido en el lugar en el que se ha producido el siniestro.

A raíz del accidente, el tráfico ferroviario ha quedado cortado. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este fatal incidente.