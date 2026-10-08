Fallece por viruela del mono en el Hospital Donostia de San Sebastián un paciente oncológico

Archivo - Fachada del Hospital Donostia de San Sebastián - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un paciente oncológico ha fallecido en el Hospital Donostia de San Sebastián a causa de la viruela del mono. El hombre, de 61 años, se contagió de la enfermedad al compartir habitación con otra persona, que se desconocía que estuviera infectada.

Según han confirmado desde Osakidetza, el virus de la viruela del mono, también conocido como 'Mpox', parece haber sido la causa de la muerte del paciente, pese a que este tenía una patología oncológica.