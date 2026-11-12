La familia de Ignacio Aldecoa dona a la Diputación alavesa objetos personales del escritor para su exposición permanente

La entrega se ha formalizado mediante la firma del correspondiente documento de donación por parte de la diputada de Cultura y Deporte - DFA

VITORIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Cultura Ignacio Aldecoa incorporará a sus fondos una serie de objetos y bienes personales que pertenecieron al escritor vitoriano que da nombre a este centro cultural, gracias a la donación realizada por las familias Aldecoa y Anitua Aldecoa.

La entrega, formalizada este jueves mediante la firma del correspondiente documento de donación por parte de la diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val, permitirá conservar y mostrar al público una parte del legado personal del autor en la biblioteca que lleva su nombre.

Los bienes donados permanecerán expuestos de forma permanente en las instalaciones de la Casa de Cultura, de acuerdo con las condiciones establecidas por las familias, y únicamente podrán salir de ellas en el marco de préstamos temporales, según ha informado la Diputación Foral en un comunicado.

Del Val ha afirmado que esta donación "tiene un valor muy especial porque permite recuperar y conservar una parte de la vida de Ignacio Aldecoa", y ha agradecido la "generosidad" de la familia del escritor.

Con motivo de esta donación, la Casa de Cultura ha acondicionado un nuevo espacio expositivo bajo el nombre 'Los restos del naufragio', una denominación tomada de un texto de Josefina Aldecoa en el que recordaba los objetos que habían formado parte de la vida compartida con Ignacio durante sus 17 años de matrimonio.

Este espacio permitirá acercarse a la dimensión más íntima y cotidiana del escritor a través de objetos que formaron parte de su vida, y constituye una nueva oportunidad para preservar y difundir su memoria desde la ciudad en la que nació.

La donación culmina el programa de actividades organizado por la Diputación Foral de Álava con motivo del centenario del nacimiento de Ignacio Aldecoa, celebrado a lo largo de 2025.

CENTENARIO

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la exposición 'Ignacio Aldecoa. 'El narrador de historias' inaugurada en mayo de 2025 en la Casa de Cultura y comisariada por el escritor Julià Guillamon. La muestra recorrió la trayectoria vital y literaria del autor a través de cuatro espacios temáticos.

El centenario tuvo también una importante proyección nacional con la exposición 'Ignacio Aldecoa. El oficio de escribir', inaugurada en diciembre de 2025 en la Biblioteca Nacional de España, en colaboración con la Diputación Foral de Álava y Acción Cultural Española. La muestra permitió profundizar en su trayectoria y dio a conocer dos novelas inéditas del escritor, 'Ciudad de tarde' y 'El gran mercado', localizadas durante los trabajos de documentación previos.

La programación tendrá continuidad el viernes 13 de noviembre, a las 19.00 horas, con un concierto coral y literario a cargo de la Coral Ignacio Aldecoa, que tendrá lugar en el salón de actos de la Casa de Cultura. La actuación servirá de homenaje al escritor en las jornadas previas al aniversario de su fallecimiento, que se conmemora el domingo 15 de noviembre, fecha en la que murió en 1969.